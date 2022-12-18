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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

بكاء لبنى عبد العزيز خلال تكريمها بالمجلس القومي لحقوق الإنسان

صدى البلد

كرمت اللجنة الثقافية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان الفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز عضو لجنة التحكيم الإنتاج الدرامي المتميز لحقوق الإنسان، خلال حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق الإنسان في 2022. 

وعند صعود الفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز إلى المسرح أجهشت  في البكاء، ووقف الجميع لتحيتها والتصفيق الحار لها. 
 

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وحضر الحفل كل من: الفنان طارق لطفي، والكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال، والنجمة إلهام شاهين والمخرج بيتر ميمي والفنانة هالة صدقي والفنان محمد حاتم والناقدة ماجدة موريس والمخرج هاني لاشين، والفنان أحمد أمين، والمخرجة كاملة أبو ذكري، والناقد طارق الشناوي، والفنان أحمد داش.

لبني عبد العزيز إلهام شاهين طارق لطفي طارق الشناوى الفنانة هالة صدقي

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