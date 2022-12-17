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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المركز القومي لحقوق الإنسان يمنح لبني عبد العزيز درع إنجاز العمر

لبني عبد العزيز
لبني عبد العزيز

يمنح المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة دكتورة مشيرة خطاب ، اليوم ، درع إنجاز العمر للفنانة القديرة لبنى عبد العزيز. 

كما يقوم المركز القومي لحقوق الإنسان تسلم درع تكريم للمخرج مروان حامد، ويتم  إعلان نتائج لجنة تحكيم مهرجان الدراما بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وهي الدورة المهداة لروح الكاتب الكبير وحيد حامد.

وتكونت لجنة التحكيم الخاصة بمهرجان لدراما بالمجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة الناقد طارق الشناوي وعضوية كل من الكاتبة الصحفية كريمة كمال المخرج هاني لاشين والنقاد ماجدة موريس وعلا الشافعي وسيد محمود واندرو محسن والنجمة لبني عبد العزير.

حسن الرداد ولبنى عبد العزيز: 

نشر الفنان حسن الرداد صورة له بصحبة الفنانة لبني عبد العزيز، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وعلق حسن الرداد علي الصور، كاتبًا: “شرف عظيم أن التقي بالأسطورة الحية وأيقونة السينما العظيمة في تاريخنا المصري

لبني عبد العزيز مشيرة خطاب مصر دراما حقوق الإنسان ماجدة موريس

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