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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى رحيل زهرة العلا.. تعرف على تفاصيل زيجاتها وسر اعتزالها

صدى البلد

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة  زهرة العلا والتى قدمت العديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية.

ولدت زهرة العلا في مثل هذا اليوم عام 1934، اسمها بالكامل زهرة العلا محمد بكير رسمى.

زهرة العلا من مواليد محافظة الإسكندرية وعاشت حياتها في حي محرم بك، تعد زهرة العلا هى الرابعة من حيث الترتيب بين اشقائها حيث كان لديها خمسة شقيقات وولد.

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تزوجت "زهرة العلا" أربع مرات، من بينهم مرتان من أقاربها بالعائلة انتهتا بالطلاق سريعًا بسبب عملها بالفن وطموحها ورغبتها في تقديم المزيد من الأعمال بمشوارها الفني.

الثالثة في بداية حياتها الفنية حينما تزوجت من الفنان صلاح ذو الفقار ولكن انتهى زواجهما بالانفصال عقب عام واحد.

قررت أن تعتزل التمثيل فى التسعينيات حيث جاء هذا القرار بعد قيامها بأداء فريضة الحج.

كانت ترفض زهرة العلا دخول ابنتها عالم الفن بسبب المعاناة التى تعرضت لها ولا تغرب أن تعانى ابنتها من نفس المصير.

قامت زهرة العلا بتسجيل مذكراتها بصوتها فى أواخر أيامها وأوصت فى حالة تقديم عمل فنى عن حياتها أن تقوم ببطولته الفنان غادة عادل. 

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