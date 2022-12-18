عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التمثيل التجاري: 632 مليون دولار حجم صادرات الصناعات الطبية خلال 8 شهور

صدى البلد

 قال الوزير مفوض تجاري يحيي الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، إن صادرات مصر من الصناعات الطبية بلغت خلال الفترة من "يناير- أغسطس الماضي" نحو 632 مليون دولار، في حين بلغت الواردات المصرية من المنتجات الطبية والأدوية خلال الـ 8 أشهر الأولى من الجاري نحو 3.3 مليار دولار.


جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه المجلس التصديري للصناعات الطبية اليوم لاستقبال بعثة مشتريين دوليين، من ما يزيد عن 50 مستورد دولي من 12 دولة لعقد لقاءات ثنائية مع 65 شركة مصرية .

txt

هبوط جديد في سعر الذهب اليوم والجرام يخسر 150 جنيها

txt

صادرات المستلزمات الطبية والأدوية تصل إلى 696 مليون دولار خلال 2021


وأشار إلى أن حجم الصادرات المصرية في قطاع الصناعات الطبية بلغت في خلال 2021 نحو 696 مليون دولار ،وكانت أهم الأسواق المستقبلة "السعودية، اليمن، السودان، العراق، الإمارات ،الجزائر، كازاخستان، ليبيا، والمغرب، والأردن"،


ولفت إلى قيمة واردات مصر من المنتجات الطبية والأدوية بلغ 5.4 مليار دولار خلال 2021 ، وتمثلت في أهم الدول الموردة لمصر " سويسرا، ألمانيا، الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، إيطاليا،إيرلندا، الدنمارك، هولندا، السويد" .


وأكد الواثق بالله على أهمية تنمية وخلق فرص أعمال مشتركة وزيادة معدلات التجارة بين شعوب الأفريقية والعربية ،خاصة في مجال الصناعات الطبية والدوائية ضرورة قصوى، حيث أثبتت جائحة كورونا مدى أهمية دعم وتعزيز قدرات الصناعات الطبية، ونأمل في مشاركة عدد أكبر من الشركات المصرية والأجنبية في السنوات المقبلة. 


وشدد على أهمية الكبيرة التي توليها مصر لتنمية متخلف الصناعات وخاصة الصناعات الطبية وكافة المستلزمات المرتبطة بها، ولعل من أبرزها مجموعة الحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمر الأجنبي خاصة في المجالات الصناعية ،ومنها عدد من الإعفاءات الضريبية والجمركية، وكذلك مجموعة الحوافز المقدمة من الدولة في إطار الرخصة الذهبية .


وأوضح الواثق بالله أنه لسد الثغرة بين الصادرات والواردات هناك ثلاث طرق في ظل وجود فرص واعدة في أسواق الدول العربية والإفريقية ، بما يؤكد ضرورة مضاعفة الصادرات من الصناعات الطبية والأدوية، خاصة وأن أرقام الصادرات لا تعكس إمكانيات الصناعات الطبية المصرية، كما أن هناك فرص أمام الشركات العربية والإفريقية لتصدير منتجاتهم الطبية لمصر ،بدلا من الاعتماد على تلبية احتياجات مصر من الواردات من الدول الأخرى ، ويمكن أيضا إقامة مشروعات مشتركة بين دولنا، لتعزيز حجم التجارة البينية، والاعتماد المتبادل على الصناعات الوطنية.


وذكر أن وزارة التجارة والصناعة وجهاز التمثيل التجاري تولي أهمية كبرى لقطاع الصناعات الطبية وفي إطار المستهدف الطموح للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، وكذلك التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو الدول العربية والإفريقية قامت الوزارة بإعداد استراتيجية لزيادة الصادرات للأسواق الإفريقية، حيث ترتكز هذه الاستراتيجية على عدد من السلع والمنتجات ومنها قطاع الصناعات الطبية لما يتمتع به من ميزة تنافسية عالية وكذلك زيادة الاستثمارات المصرية في هذا المجال في القارة الإفريقية
ونوه بأنه في ظل التحديات العالمية بدءا من جائحة كورونا والصراع الروسي الأوكراني وتداعيات التغير المناخي، أصبح هناك حادجة ملحة لتبني استراتيجيات إنتاجية لتوطين الصناعات الطبية حيث يحرص الجهاز ومكاتبه بالخارج في إطار الدور المنوط به لدعم الصادرات المصرية ، الدعم المستمر للمجلس التصديري للصناعات الطبية من خلال توفير المعلومات ودراسات السوق والفرص التصديرية المتاحة، وتوفير تنظيم البعثات الترويجية والتنسيق مع عدد من البنوك الفاعلة في السوق المصري، وكذلك من خلال عضويته في المجلس الأعلى للتصدير التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة لتحقيق كافة متطلبات المجالس.

رئيس جهاز التمثيل التجارى الصناعات الطبية صادرات مصر المجلس التصديري للصناعات الطبية الصادرات المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة رجل الأعمال محمد الأمين بمستشفى السلام

رجع 1200 جنيه تاني.. الذهب يهبط بقوة ومفاجأة في عيار 21 الآن

هبوط جديد في سعر الذهب اليوم والجرام يخسر 150 جنيها

المتهم بقتل مشرفة عمال بورسعيد: حاولت إبعادي عن ابنتها وإنهاء علاقتنا| تفاصيل

بيج رامي يخسر لقب مستر أولمبيا 2022

مساعدات ومنح لشراء شقة الزوجية من بنك ناصر| تفاصيل

حقيقة تمرد لاعبي الأهلي ضد كولر

ترجتها بالشهادة قبل ما تخلص عليها| اعترافات صادمة تكشفها فتاة بورسعيد المتهمة بإنهاء حياة أمها

موضوعات متعلقة

أبوالغيط: مؤتمر الإسكان العربي منصة لتبادل الأفكار والخبرات لتطوير التجمعات العمرانية

مدير "أكساد": المشروعات العملاقة في مصر تمثل نقلة نوعية خاصة في الزراعة

أمين مجلس وزراء الداخلية العرب: نحتفل سنويا بيوم الشرطة بكل فخر واعتزاز

الخارجية البحرينية تعرب عن رفضها لقرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان بالبلاد

نمو حركة التجارة الخارجية السلعية لدول الخليج بنسبة 36.4 % خلال 2021

"جامعة الدول": نضع اللغة العربية ضمن أولوياتنا كونها أعظم كنز ووعاء لحفظ تراثنا

برنامج الأغذية العالمي يحذر من حدوث مجاعة في جنوب الصومال

"الخارجية": اليوم العالمي للغة العربية⁩ سجل تاريخاً فاصلاً لانتقالها من الإقليم للعالمية

ترشيحاتنا

وزير المالية: تعديلات قانون الاجراءات الضريبية ليس لا علاقة بسرية الحسابات

وصول المتهمين باحتجاز وتعذيب صيدلي حلوان لمحكمة التجمع الخامس

انخفاض النسبة إلى 52%..القباج : محو أمية 900 ألف من مستحقي "تكافل وكرامة"

فرصة "ميسي" الأخيرة.. نهائي كأس العالم 2022 يتصدر أغلفة الصحف العالمية

صافرات الإنذار تدوي.. إعلان حالة تأهب جوي في أوكرانيا

بدء التشغيل التجريبي لمنظومة احتساب ضريبة الأجور والمرتبات 

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. رجل يعثر على صرصار داخل طعامه على متن قطار هندي

كارثة غذائية.. تناول الجوافة بهذه الطريقة تصيب أطفالك بالحصوات البولية

جنات ليست الأولى.. فنانات يشعلن مواقع التواصل بـ «برنس الحمام»|صور

حالة نادرة.. ولادة طفلة هندية بـ4 أرجل

فيديو

ابتزاز صباح وطعن شيرين ومحاولة اغتيال.. ماذا قالت نضال الأحمدية لقناة الجديد|فيديوجراف

فناء مدرسة يتحول إلى صالة أفراح فخمة .. ما القصة ؟ فيديوجراف

موقف بنزيما من نهائي كأس العالم .. وقرار صادم من ميسي

لا أعباء على المواطن.. تفاصيل جديدة عن قرض صندوق النقد الدولي| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

المستشار أسـامة الصعيدي

يا دعاة التخريب.. العالم فى ركود

نهى زكريا

المستثمر الاجنبي والرخصة الماسية

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ