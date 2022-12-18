التمثيل التجاري: 632 مليون دولار حجم صادرات الصناعات الطبية خلال 8 شهور

قال الوزير مفوض تجاري يحيي الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، إن صادرات مصر من الصناعات الطبية بلغت خلال الفترة من "يناير- أغسطس الماضي" نحو 632 مليون دولار، في حين بلغت الواردات المصرية من المنتجات الطبية والأدوية خلال الـ 8 أشهر الأولى من الجاري نحو 3.3 مليار دولار.



جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه المجلس التصديري للصناعات الطبية اليوم لاستقبال بعثة مشتريين دوليين، من ما يزيد عن 50 مستورد دولي من 12 دولة لعقد لقاءات ثنائية مع 65 شركة مصرية .



وأشار إلى أن حجم الصادرات المصرية في قطاع الصناعات الطبية بلغت في خلال 2021 نحو 696 مليون دولار ،وكانت أهم الأسواق المستقبلة "السعودية، اليمن، السودان، العراق، الإمارات ،الجزائر، كازاخستان، ليبيا، والمغرب، والأردن"،



ولفت إلى قيمة واردات مصر من المنتجات الطبية والأدوية بلغ 5.4 مليار دولار خلال 2021 ، وتمثلت في أهم الدول الموردة لمصر " سويسرا، ألمانيا، الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، إيطاليا،إيرلندا، الدنمارك، هولندا، السويد" .



وأكد الواثق بالله على أهمية تنمية وخلق فرص أعمال مشتركة وزيادة معدلات التجارة بين شعوب الأفريقية والعربية ،خاصة في مجال الصناعات الطبية والدوائية ضرورة قصوى، حيث أثبتت جائحة كورونا مدى أهمية دعم وتعزيز قدرات الصناعات الطبية، ونأمل في مشاركة عدد أكبر من الشركات المصرية والأجنبية في السنوات المقبلة.



وشدد على أهمية الكبيرة التي توليها مصر لتنمية متخلف الصناعات وخاصة الصناعات الطبية وكافة المستلزمات المرتبطة بها، ولعل من أبرزها مجموعة الحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمر الأجنبي خاصة في المجالات الصناعية ،ومنها عدد من الإعفاءات الضريبية والجمركية، وكذلك مجموعة الحوافز المقدمة من الدولة في إطار الرخصة الذهبية .



وأوضح الواثق بالله أنه لسد الثغرة بين الصادرات والواردات هناك ثلاث طرق في ظل وجود فرص واعدة في أسواق الدول العربية والإفريقية ، بما يؤكد ضرورة مضاعفة الصادرات من الصناعات الطبية والأدوية، خاصة وأن أرقام الصادرات لا تعكس إمكانيات الصناعات الطبية المصرية، كما أن هناك فرص أمام الشركات العربية والإفريقية لتصدير منتجاتهم الطبية لمصر ،بدلا من الاعتماد على تلبية احتياجات مصر من الواردات من الدول الأخرى ، ويمكن أيضا إقامة مشروعات مشتركة بين دولنا، لتعزيز حجم التجارة البينية، والاعتماد المتبادل على الصناعات الوطنية.



وذكر أن وزارة التجارة والصناعة وجهاز التمثيل التجاري تولي أهمية كبرى لقطاع الصناعات الطبية وفي إطار المستهدف الطموح للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، وكذلك التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو الدول العربية والإفريقية قامت الوزارة بإعداد استراتيجية لزيادة الصادرات للأسواق الإفريقية، حيث ترتكز هذه الاستراتيجية على عدد من السلع والمنتجات ومنها قطاع الصناعات الطبية لما يتمتع به من ميزة تنافسية عالية وكذلك زيادة الاستثمارات المصرية في هذا المجال في القارة الإفريقية

ونوه بأنه في ظل التحديات العالمية بدءا من جائحة كورونا والصراع الروسي الأوكراني وتداعيات التغير المناخي، أصبح هناك حادجة ملحة لتبني استراتيجيات إنتاجية لتوطين الصناعات الطبية حيث يحرص الجهاز ومكاتبه بالخارج في إطار الدور المنوط به لدعم الصادرات المصرية ، الدعم المستمر للمجلس التصديري للصناعات الطبية من خلال توفير المعلومات ودراسات السوق والفرص التصديرية المتاحة، وتوفير تنظيم البعثات الترويجية والتنسيق مع عدد من البنوك الفاعلة في السوق المصري، وكذلك من خلال عضويته في المجلس الأعلى للتصدير التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة لتحقيق كافة متطلبات المجالس.