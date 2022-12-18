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رئيس التحرير
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محافظات

جامعة قناة السويس تفتح باب التقدم لمسابقة "شباب من أجل التنمية"

رئيس جامعة قناة السويس
رئيس جامعة قناة السويس

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن إنطلاق مبادرة شباب من أجل التنمية بالجامعة تنفيذاَ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإيماناً بدور الشباب في رفع مستويات التنمية البشرية المستدامة ورفع وعي الشباب الجامعي بمبادئ و أهداف التنمية البشرية المستدامة ومن خلال مجموعة من الأنشطة التى تشمل المسابقات و الدورات التدريبية وورش عمل.

ولفت أن المبادرة تهدف للتوعية بقضايا الشأن العام وتشجيع الشباب على التفاعل مع قضايا مجتمعاتهم المحلية وربط هذا التفاعل بتوجهات الدولة وتعزيز روح التنافس والابتكار والإبداع والتفاعل بين الشباب الجامعي وتأهيل الشباب بالأدوات العلمية والبيانات اللازمة.

من جانبه أشار الدكتور جمال محمد أحمد المصري منسق جامعة قناة السويس لمبادرة شباب من أجل التنمية إلى فتح باب التقدم للمسابقة التمهيدية للمشاركه بالمبادرة التى تنظمها وزارتى التخطيط والتنمية الإقتصادية بالشراكة مع وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف " المصرى " أنه سيتم فتح باب التقدم لمسابقتين، الأولى هى مسابقة أفضل مشروع تنمية ويقوم المتسابقون بإعداد مشروعات قابلة للتطبيق على المستوى المحلى أو القومى فى مجالات متنوعة لتحقيق التنمية والنمو الاقتصادى ومنها التمكين الإقتصادي والإجتماعي للمرأة ، المشروعات التنمية والتكنولوجيا الصديقة للبيئة،  دعم المنظمومة الصحية ، ابتكارات لتحسين الخدمات العامة بحلول مبتكرة .

أما المسابقة الثانية فهى مسابقة أفضل " ورقة سياسات ويتم تقديم ورقة سياسات تطرح حلاً مبتكراً لمشكلة محدده من مشكلات السياسات العامة فى أحد المجالات التالية ؛ إعداد معلمين مؤهلين لإستراتيجية إصلاح التعليم ، تنمية الوعى بقضايا تنظيم وتنمية الأسرة المصرية،  تحسين الخدمات العامة والحوكمة ومكافحة الفساد ، إصلاح منظومة الرعاية الصحية .

وأوضح أنه سيتم إجراء تصفيات لمقترحات المشروعات وأوراق السياسات المقدمة وتحديد الفرق المشاركه بكل مسار لتصعيد المشاريع الفائزة على مستوى الدولة، ويُقدم المعهد القومى للحوكمه والتنمية المستدامة دورات تدريبية للفرق المشاركة من خلال دورات مسجلة على الموقع الإلكتروني للمعهد، وورش عمل يتم عقدها عبر منصات التواصل.

وأضاف أنه سيتم ترشيح أفضل مشروعين وأفضل ورقتى سياسات من الفرق الفائزة بالمرحلة الأولى( الجامعة) للمنافسة على مستوى الجمهورية ، وتُقدم الدولة جوائز قيمة للفرق الفائزة، بالإضافة إلى وجود فرص لحاضنات الأعمال والمؤسسات المعنية لتبنى المشاريع العلاقه والمبتكره وستمنح الجامع  شهادة معتمدة للمشاركين لكل الفرق .

يُذكر أن اخر موعد لتلقى مقترحات المشاريع 5 يناير 2023 ، ويمكن المشاركه عبر الرابط الموضح بالبوستر.

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