الاكتئاب زاد بعد 2019|أستاذ طب نفسي: الضغوطات والتوتر يؤثران على الحالة البيولوجية للجسم..فيديو

قال الدكتور محمد حمودة أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر ، إن الأمراض النفسية ليست أمراضاً ولكن هي اضطرابات و لا يوجد عامل واحد هو المسبب، ولكن هناك مجموعة من العوامل التي نسميها بايو سايكو سوشيال يعني عوامل بيولوجية وعوامل بيئية وعوامل نفسية.

وأضاف محمد حمودة خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح" علي قناة “dmc”، اليوم الأحد، أن الضغوط والأمراض النفسية تؤثر على الحالة البيولوجية للجسم يعني على سبيل المثال عندما أكون في “استرس” لفترة طويلة هذا يجعل هرمون الكورتيزون يرتفع في جسم الإنسان وهذا يؤدي إلي انخفاض المناعة في الجسم .

وأكد أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر ، أن الأدرينالين طول الوقت مرتفع في الجسم فطول الوقت الضغط عالي و سكر عالي فهذا يسبب اضطرابا و مرض الضغط ومرض السكر أسرع وتصبح عصبيا سريع الاستثارة زيادة عن الطبيعي .

وأشار إلى أن الضغوط الحياتية تنقسم إلي نوعين نسميها الضغوط العادية وضغوط غير عادية وضغط غير عادي تماما وفي 2019 كان فيه واحد من كل ثمانية أشخاص عندهم اضطراب نفسي وبعد 2019 زاد الاكتئاب بنسبة 26% والقلق زاد بنسبة 28 % .