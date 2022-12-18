التحالف الوطني للعمل الأهلي يعلن افتتاح المرحلة الرابعة لمستشفى شفاء الأورمان بالأقصر

أعلنت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالأقصر اليوم السبت، عن افتتاح المرحلة الرابعة لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، وذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتدشينه مبادرة قطار الخير بصعيد مصر بداية الشهر الجاري.

وتشمل هذه المرحلة، وحدة عناية مركزة تضم ١٢ غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة الإلكترونية لمراقبة ومتابعة العلامات الحيوية بالإضافة لأجهزة التنفس الصناعي ووحدة للغسيل الكلوي مخصصة للتعامل مع مضاعفات سرطان الأطفال، كما سيتم افتتاح قسم داخلي للأطفال المصابين بالسرطان تضم غرف مخصصة لعزل الأطفال المصابين بنقص المناعة.

وتشهد المرحلة الرابعة أيضاً، افتتاح قسم علاج اليوم الواحد يضم ١٨ كرسي علاج كيماوي لتصل الطاقة الاستيعابية للمستشفى ٣٠ كرسي، بجانب وحدة العلاج الطبيعي لتأهيل الأطفال بدنياً ومتابعة نشاطهم الحركي.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي كان انطلق في 13 مارس 2022، وذلك بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي، منهم الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعي و27 اتحاد اقليمي، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها. حيث يضم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في عضويته كل من (الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الاورمان وبنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الانجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد و مستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع و جمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبو العينين.