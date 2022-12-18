عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب المؤتمر الوطني في جنوب إفريقيا يجتمع للتصويت على زعيم جديد

رامافوزا
رامافوزا

انخرط مندوبو المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في جنوب إفريقيا في مساومة في اللحظة الأخيرة مع بدء التصويت لزعيم جديد للحزب يضع الرئيس سيريل رامافوزا في مواجهة وزير الصحة السابق زويلي مخيزي يوم الأحد.

كان الفائز، الذي سيرشح نفسه للرئاسة تحت راية حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في الانتخابات الوطنية في عام 2024 ، مضمونًا إلى حد ما ليصبح رئيسًا في ما يقرب من ثلاثة عقود منذ أن أنهى نيلسون مانديلا حكم الأقلية البيضاء في البلاد.

لكن هذا لم يعد مؤكدًا حيث تضاءلت شعبية حزب المؤتمر الوطني الأفريقي خلال تلك الفترة ويواجه الحزب احتمال فقدان أغلبيته للمرة الأولى.

ويتعين على أكثر من 4400 مندوب في المؤتمر الذي يستمر خمسة أيام لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي في جوهانسبرج تحديد أي من المرشحين هو الأفضل لإحياء حظوظه. يوم السبت رشحوا المرشحين الاثنين قبل تصويت يوم الأحد.

واشتبك أنصارهم في مباراة غنائية في الساعات الأولى من صباح الأحد ، حيث رفع أنصار رامافوزا إصبعين في إشارة إلى فترة ثانية كزعيم. في هذه الأثناء كان أنصار مخيز يهتفون 'التغيير' و 'هو (رامافوزا) لن يعود!'

وقال المتحدث الوطني لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي ، بول مابي ، للصحفيين إن الحزب سيحقق في مزاعم شراء أصوات من قبل بعض المندوبين المشاركين في تجارة الخيول في اللحظة الأخيرة بمجرد إبلاغ حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بذلك رسميًا.

وقال مابي 'علينا اتخاذ إجراءات ضد الأفراد الذين يفعلون ذلك'.

كوازولو ناتال ، الكاب الشرقية ، ليمبوبو هي المقاطعات الثلاث التي بها أكبر عدد من الناخبين ، والتي ستحظى بأكبر تأثير في التصويت.

إفريقيا جنوب افريقيا حزب المؤتمر وزير الصحة السابق وزير الصحة سيريل رامافوزا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رجع 1200 جنيه تاني.. الذهب يهبط بقوة ومفاجأة في عيار 21 الآن

انهيار سعر الذهب اليوم وعيار 21 يخسر 240 جنيها

وفاة رجل الأعمال محمد الأمين بمستشفى السلام

هبوط جديد في سعر الذهب اليوم والجرام يخسر 150 جنيها

نط من النعش أثناء الجنازة.. تفاصيل عجيبة عن شاب الشرقية العائد من الموت

المتهم بقتل مشرفة عمال بورسعيد: حاولت إبعادي عن ابنتها وإنهاء علاقتنا| تفاصيل

بيج رامي يخسر لقب مستر أولمبيا 2022

قرار جديد من إدارة النادي الأهلي ضد أفشة.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

صحف الإمارات.. الاتفاق مع صندوق النقد يعكس الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها.. المستشار الألماني يتمسك بخيوط المفاوضات مع بوتين

ألمانيا تتعهد بمواصلة النهج الحازم في ملاحقة مواطني الرايخ

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه الساحل الشرقي

هروب 3 جمال من كنيسة يسبب فوضى مرورية في أستراليا.. فيديو

زيارة مفاجئة.. وزير الدفاع الروسي يتفقد القوات المشاركة في العمليات العسكرية بأوكرانيا

فرنسا تنقذ 160 مهاجرا خلال محاولتهم عبور بحر المانش إلى بريطانيا

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون أمام الكنيست ضد نتنياهو

إطلاق سراح 121 صيادا يمنيا محتجزين في إريتريا

ترشيحاتنا

البنك المركزي يصدر ضوابط جديدة لتنظيم الرقابة على حصيلة صادرات الذهب

هل يجوز قراءة الملك بعد المغرب؟.. 10 حقائق لا يعرفها كثيرون

نهائي المونديال.. ميسي يتقدم للأرجنتين بهدف من ركلة جزاء أمام فرنسا

علاوة سنوية وزيادة مرتبات .. ماذا ينتظر عمال مصر في 2023 ؟ ..تفاصيل

مدير أعمال ويجز: فقرته 3 دقائق ونصف بين شوطي نهائي كأس العالم

15 دقيقة .. ضغط أرجنتيني واختفاء مبابي في نهائي كأس العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مات من الصقيع بـ إيطاليا.. مصطفى خرج لتجهيز شقته فعاد في كفن| القصة الكاملة

ببشرة سمراء .. شاهد ملكة جمال فرنسا 2023

يمكنها أكل تفاحة كاملة.. امرأة تمتلك أكبر فك في العالم |فيديو

فستان أنيق ومميز.. نوليا مصطفي في ديرجيست 2022

فيديو

التعليم تعلن ضوابط وضع امتحانات نصف العام لطلبة المدارس.. فيديو

بشحمه ولحمه.. ويجز في "الهاف تايم" بكأس العالم 2022|فيديوجراف

مسلسل "الاختيار" يحصد تكريم المجلس القومي لحقوق الإنسان

تغير مفاجيء بالطقس .. واستمرار الارتفاع التدريجي في الحرارة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

المستشار أسـامة الصعيدي

يا دعاة التخريب.. العالم فى ركود

نهى زكريا

المستثمر الاجنبي والرخصة الماسية

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ