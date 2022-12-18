حزب المؤتمر الوطني في جنوب إفريقيا يجتمع للتصويت على زعيم جديد

انخرط مندوبو المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في جنوب إفريقيا في مساومة في اللحظة الأخيرة مع بدء التصويت لزعيم جديد للحزب يضع الرئيس سيريل رامافوزا في مواجهة وزير الصحة السابق زويلي مخيزي يوم الأحد.

كان الفائز، الذي سيرشح نفسه للرئاسة تحت راية حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في الانتخابات الوطنية في عام 2024 ، مضمونًا إلى حد ما ليصبح رئيسًا في ما يقرب من ثلاثة عقود منذ أن أنهى نيلسون مانديلا حكم الأقلية البيضاء في البلاد.

لكن هذا لم يعد مؤكدًا حيث تضاءلت شعبية حزب المؤتمر الوطني الأفريقي خلال تلك الفترة ويواجه الحزب احتمال فقدان أغلبيته للمرة الأولى.

ويتعين على أكثر من 4400 مندوب في المؤتمر الذي يستمر خمسة أيام لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي في جوهانسبرج تحديد أي من المرشحين هو الأفضل لإحياء حظوظه. يوم السبت رشحوا المرشحين الاثنين قبل تصويت يوم الأحد.

واشتبك أنصارهم في مباراة غنائية في الساعات الأولى من صباح الأحد ، حيث رفع أنصار رامافوزا إصبعين في إشارة إلى فترة ثانية كزعيم. في هذه الأثناء كان أنصار مخيز يهتفون 'التغيير' و 'هو (رامافوزا) لن يعود!'

وقال المتحدث الوطني لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي ، بول مابي ، للصحفيين إن الحزب سيحقق في مزاعم شراء أصوات من قبل بعض المندوبين المشاركين في تجارة الخيول في اللحظة الأخيرة بمجرد إبلاغ حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بذلك رسميًا.

وقال مابي 'علينا اتخاذ إجراءات ضد الأفراد الذين يفعلون ذلك'.

كوازولو ناتال ، الكاب الشرقية ، ليمبوبو هي المقاطعات الثلاث التي بها أكبر عدد من الناخبين ، والتي ستحظى بأكبر تأثير في التصويت.