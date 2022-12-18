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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروع الصرف الصحي بقرى الحوامدية ..شاهد

أبراهيم الشهابي،
أبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة

أجرى أبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، جولة تفقدية ويرافقه النائب عصام هلال عضو مجلس الشيوخ لمتابعة معدلات تنفيذ أعمال مشروع الصرف الصحي بقرية الشيخ عتمان بمدينة الحوامدية، وذلك في أطار المتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة، وتنفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

بدأت الجولة بتفقد أعمال تنفيذ شبكات الصرف الصحي داخل القرية، ومحطة رفع الصرف الصحي 
وجه نائب المحافظ بتكثيف أعمال الوصلات المنزلية للصرف الصحي داخل القرية.

كما تابع  نائب محافظ الجيزة، الموقف التنفيذي لمشروع الصرف الصحي بقرية أم خنان مشددا بسرعة الأنتهاء من المشروع، طبقا للجدول الزمني المحدد للمشروع.

وأختتم  نائب محافظ الجيزة، جولته الميدانية بتفقد مدينة الحوامدية لتفقد أعمال النظافة والأشغالات .

رافق  نائب محافظ الجيزة، خلال الجولة الميدانية، اللواء كمال عبدالله عزت رئيس مدينة الحوامدية  
والمهندسة مي صلاح الدين المشرف العام علي مشروعات وسط الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياة الشرب والصرف الصحي، والمهندس مصطفى محمد المشرف العام علي قطاعات الصرف الصحي بشركة مياه الجيزة، والمهندس عادل شلبي رئيس قطاع جنوب الصرف الصحي بشركة مياة الجيزة ومسؤلي شركة كهرباء جنوب القاهرة والشركات المنفذة للأعمال.

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محافظ الجيزة مشروع الصرف الصحي قرية الشيخ عتمان مجلس الشيوخ الوصلات المنزلية للصرف الصحي مدينة الحوامدية

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