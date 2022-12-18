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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط مخزن بداخله أطعمة مجهولة المصدر في حملات تموينية بالدقهلية

صوره من الحملات
صوره من الحملات

شنت مديرية التموين بالدقهلية، برئاسة السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، وعبد الوهاب عبد الرحيم، وكيل المديرية، عدة حملات رقابية لمكافحة الغش التجاري.

وتشكلت حملة تموينية تحت إشراف على حسن مدير عام الإدارة العامة للتجارة الداخلية وبرئاسة الدكتور شيماء الهندي رئيس قسم البيوع التجارية وعضوية كل من إلهام سامي الكناني غالية سعد عبدالعزيز ودكتور أحمد رزق خضير مأموري الضبط القضائي بالمديرية، حيث تم المرور بناحية قرية بطرة بمركز طلخا. 

وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن لبيع المواد الغذائية لحيازته سلعا مجهولة المصدر مخالفة للقرار رقم ١١٣ لسنة ١٩٩٤ الخاص بالسلع مجهولة المصدر.
وتم ضبط  ١٩ بلته أكياس سناكس للأطفال بداخل كل بلته  ٦ أكياس و بداخل كل كيس  ١٢ كيس سناكس يزن الكيس الواحد ٢٥ جراما.
وتم ضبط ٢٠ كرتونة شعرية سريعة التحضير بداخل كل كرتونة ٣٦ عبوة تزن الواحدة ٢٥ جراما، وتم التحفظ عليها وسحب عينات منها لإرسالها لمعمل وزارة الصحة للتأكد من صلاحيتها.
كما تمكنت الحملة من ضبط مستودع أسمنت غير ممسك بدفتر الحركة وغير معلن عن أسعار مخالف لقرار رقم ٦١٥ لسنة ٢٠٠٦ وقرار رقم ١٦٢ لسنة ٢٠٠٩ وتم ضبط  ١٠٠ شيكارة أسمنت تزن الواحده ٥٠ كجم بإجمالي ٥ طن ورفض مالك المستودع التحفظ علي الكمية مخالفاً لقانون ١٦٣ لسنة ٥٠ الخاص بإعاقة وعدم تمكين رجال الضبط القضائي عن أداء مهام أعمال وظيفتهم أثناء وبسبب عملهم.

وتم تحرير ٢ محضر شهادة صحية كما تم أخذ تعهدات من التجار بالإعلان عن الأسعار طبقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

تم عرض المحاضر على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 وتواصل مديرية التموين بالدقهلية جهودها لضبط الأسواق والتأكد من وصول الدعم الى مستحقيه.

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