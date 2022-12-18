ملكة جمال فرنسا 2023.. معلومات عن إنديرا أمبيوت

حصدت إنديرا أمبيوت، طالبة الاتصالات البالغة من العمر 18 عاما لقب" ملكة جمال فرنسا 2023م" خلفا لسابقتها ديان ليير، 24 عاما الفائزة بـ بلقب ملكة جمال فرنسا لعام 2022 فى الحفل الختامى لمسابقة Miss france.

ويرصد لكم موقع “صدى البلد” خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن Indira Ampiot إنديرا أمبيوت، ملكة جمال فرنسا لعام 2023:

-توجت إنديرا أمبيوت ملكة جمال فرنسا 2023م، مساء السبت، بعد عرض من ملابس السباحة، وفساتين السهرة، والكعب العالي.

-خلال فعاليات ملكة جمال فرنسان 2023م دعمت إنديرا أمبيوت النساء المصابات بالسرطان.

ملكة جمال فرنسا 2023..أبرز المعلومات عن إنديرا أمبيوت

-أعلنت إنديرا أمبيوت Indira Ampiot ملكة جمال فرنسا لعام 2023 عن دعمها بلدها المشاركة حاليا في المباراة النهائية من كأس العالم 2023م ضد الأرجنتين.

-وعبرت إنديرا أمبيوت عن سعادتها على حصولها على لقب ملكة جمال فرنسا 2023م وارتدائها التاج الفضي والأزرق من قبل ملكة الجمال السابقة، ديان لاير، معلقة: “حلمي يتحقق الآن”.

-وأضافت إنديرا أمبيوت: "أهدى لنفسي ولعائلتى وعلى وجه الخصوص لجدتي التى كانت قدوة بالنسبة لى، وشاركت في تعليمى هذا اللقب، و للأسف لقد تركتنا هذا العام".

-يتابع إنديرا أمبيوت Indira Ampiot ملكة جمال فرنسا لعام 2023م، 347 ألف متابع عبر تطبيق الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ملكة جمال فرنسا 2023

ملكة جمال فرنسا 2023..أبرز المعلومات عن إنديرا أمبيوت

-تحررت مسابقة ملكة جمال فرنسا هذا العام من عدة قيود، شملت: دخول السيدات اللواتي ليس لديهن أطفال تتراوح أعمارهن بين 18 و 24 عاما، والذين يبلغ طولهم 1.70 مترا (5.6 قدما) على الأقل.

- لأول مرة يمكن لأي امرأة يزيد عمرها عن 18 عاما من أي طول، أو في حالة إنجاب الدخول إلى مسابقة ملكة جمال فرنسا، إضافة إلى أنه قد سمح بالوشم المرئي.

-ووفقًا لأليكسيا لاروش جوبير، رئيسة جمعية ملكة جمال فرنسا، فقد سمح هذا العام للنساء المتحولات جنسيا اللواتي لديهن سجلات حالة مدنية بالمنافسة.