ببشرة سمراء .. شاهد ملكة جمال فرنسا 2023

فازت إنديرا أمبيو البالغة من العمر 18 عاما بلقب ملكة جمال فرنسا 2023 مما أثار دهشة رواد السوشيال ميديا لأنها فتاة سمراء وتختلف ملاحمها عن الجمال الفرنسي

ووفقا لما جاء فى موقع leparisien فقد تم اختيار ملكة جمال فرنسا 2023 بعد إجراء بعض التعديلات على المعايير القديمة الخاصة بالمشاركة فى المسابقة مثل العمر والطول فكان قديما يجب الا يقل طو ل المتسابقة عن 1.70 متر .

مسابقة ملكة جمال فرنسا

وقالت إنديرا أمبيو الفائزة بلقب ملكة جمال فرنسا 2023 إنها تشهر أنها تعيش حلم يقظة بعد حصولها على التاج الفضي والأزرق من حاملة اللقب السابقة ديان لاير ملكة جمال فرنسا 2022.

ملكة فرنسا 2023

ومن أسرار فوز إنديرا أمبيو بلقب ملكة جمال فرنسا 2023 بعض المميزات الخاصة فى شخصيتها مثل الدفاع عن النساء المصابات بالسرطان، وتشجيع منتخب فرنسا في كرة القدم قبيل مباراته اليوم ضد الأرجنتين في نهائي مونديال قطر 2022.

ملكة جمال فرنسا

ملكة جمال فرنسا

وقالت إنديرا ملكة جمال فرنسا 2023 فى أول تصريح لها "أهدى لقبي لعائلتى وعلى وجه الخصوص لجدتى التى كانت قدوة بالنسبة لى والتى شاركت في تعليمى وللأسف لقد تركتنا هذا العام".