سكان شارع السراج الجديد بالمنصورة يضرخون.. المنازل غارقة في مياه الصرف الصحي

يعنى سكان شارع السراج الجديد - المتفرع من محمد فتحي - التابع مدينة المنصورة - في محافظة الدقهلية، بسبب انتشار مياه الصرف الصحي في الشارع و داخل المنازل ، بالإضافة إلى الخوف من إصابتهم بالأمراض والأوبئة في ظل انتشار الفيروسات .

ويقول كمال كشك أحد المتضررين من سكان المنطقة فى رساله لخدمة شكاوى “ بين الناس ” التى يقدمها موقع “ صدى البلد ” : " حياتنا تحولت إلى جحيم وأصبحت الأمراض والأوبئة تحاصرنا من كل الاتجاهات سواء من انتشار الفيروسات ، أو من انتشار الأمراض والأوبئة والروائح الكريهة بسبب اقتحام مياه الصرف الصحي المنازل بعد تحول الشارع والمنازل إلى برك مياه الصرف الصحي".

وأكد كشك أن الأهالي قدمت العديد من الشكاوى للجهات المعنية ولكن لا يوجد إستجابة علي الشكوي حتي الآن، موضحًا:" الأهالي أجرت العديد من اتصالات بالمسئولين عن الصرف الصحي في المنطقة دون فائدة، لم نعد نتحمل هذا الإهمال، مياه الصرف الصحي تسللت من الشارع إلى المنازل وأصبحت الحياة غير آدميه والجميع الآن يعيش في خطر مهدد بالإصابة بالأمراض والأوبئة".

وأوضح : أن مياه الصرف أغرقت المنازل ، ما قد يهدد المنازل بالانهيار على رؤوس الأهالي إذا استمر الوضع على ما هو عليه، دون تدخل المسئولين لحل هذه الكارثة، مشيراً إلى أن مياه الصرف تسببت في زيادة انتشار البعوض والحشرات داخل المنازل.

وتناشد أهالي المنطقة محافظ الدقهلية ، بسرعة التدخل لحل المشكلة وإزالة المياه من المنازل والشوارع لإنقاذ الأهالي من خطر الأمراض التي تصيبهم بسبب انتشار مياه الصرف الصحي

للتواصل مع القارئ من خلال رقم

٠١٠٠٧٠٧٠٧٢٦

أقراء ايضا

شاهد.. مياه الصرف الصحي والقمامة تحاصر مساكن شلقان في القناطر الخيرية

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

319079838_3350913051816622_5835891000359253189_n

319159408_921083829058380_6429650151623327137_n

319232503_5930623203647108_6252812053393103685_n

319378378_547934073604008_3608052593180707744_n