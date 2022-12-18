دومينيك حوراني: الراجل المصري عسل وبيقول كلام حلو طول الوقت.. فيديو

كشفت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني عن تفاصيل علاقتها ببعض زملائها في الوسط الفني، بجانب الحديث عن الرجل المصري ومدى إعجابها به.

‎وقالت دومينيك حوراني، خلال حوارها مع الإعلامية مروة صبري، في برنامجها قعدة ستات المذاع على قناة القاهرة اليوم: بحب محمود الليثي كفنان، وسعد الصغير كمان، وعصام كاريكا، عرفاه من زمان".

‎ودافعت دومينيك حوراني عن أغاني المهرجانات الشعبية قائلة: روحي أي فرح دلوقتي، هتلقي الأغاني الي شغاله أغاني المهرجانات، وده بسبب أن إيقاع الأغاني دبه حلو وبيرقص، والناس عاوز تتبسط، خاصة بعد فترة كورونا ديه بقا عندنا كبت، فلزم نطلعها بالرقص والفرح.

‎كما أعربت دومينيك حوراني عن إعجابها بالرجل المصري قائلة: الراجل المصري عسل، وبيقول كلام حلو أوي طول الوقت، زي يا مزة يا قمر، ومش هتلقي رجالة في العالم كله زي الرجالة المصريين، فالراجل اللبناني بيدلع وبيكون عامل زي البيبي ، لكن الراجل المصري بيدلع أكتر، وبعرف ادلع الراجل.

‎وتابعت: وكل حاجة ليها وقتها، وكل حاجة بتعمليها لزم تضعي شوية حب، زي حبك للراجل حبك للبيت، وأنا بأمن بالحب من اول نظرة، عشان تاني نظرة بيختفي.

برنامج قعدة ستات

برنامج "قعدة ستات"، تقدمه مروة صبري على قناة القاهرة اليوم، يوم السبت من كل أسبوع، وتستضيف خلاله عددا من نجوم الفن والشخصيات العامة.