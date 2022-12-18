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مرأة

يمنع الحصوات ويعالج النقرس.. 7 فوائد مذهلة لـ ماء الصودا| تعرف عليها

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال، خبيرة التغذية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد ماء الصودا .

وكتبت "غزال"، أن ماء الصودا مضاد للحموضة يُسبب التدفق الارتجاعي من المعدة باتجاه المريء الإصابة بحرقة في الحلق وعسر هضم حمضي، ويعمل ماء الصودا على موازنة مستويات الرقم الهيدروجيني في المعدة.

وأضافت خبيرة التغذية، أن ماء الصودا يزيد من عملية التجشؤ للتخلص من الغازات عن طريق الفم، ويكون هذا بشرب ملعقة صغيرة من صودا الخبز مضافة إلى كوب من الماء، بحيث يكون هذا بشكل منتظم.

وتابعت يعد ماء الصودا “زيادة قلوية الجسم ارتفاع حموضة الجسم تسبب إصابته بالعديد من المشاكل الصحية الخطيرة، وعلى الرغم من أن عملية الهضم تتطلب الحموضة كي تحدث العملية بشكلٍ سليم، لكن الحفاظ على قلوية الجسم يساعد على بقائه بصحة جيدة”.

واستطردت أنه يمنع تكوين الحصوات الكلوية يُساعد صودا الخبز على تحجيم البول، وذلك بتفكيك أحماض اليوريك أو أوكسالات الكالسيوم، والتي تعملعلى التخلص من حصى الكلى.

وأكدت أنه يعد وقاية من العدوى البولية حيث يحتوي ماء الصودا على العديد من الخصائص المطهرة للمسالك البولية، إذ يقلل من مستوى حمض البول، ويقضي على البكتيريا، ويعمل على تحييد حموضة البول، ويعيد التوازن الحمضي إلى القناة البولية.

وأوضحت أن المساعدة في علاج النقرس يرفع ماء الصودا من مستويات الرقم الهيدروجيني، ويعادل قلوية الدم، مما يمنع بلورة حمض اليوريك وترسبه داخل المفاصل، وهذا يقلل من التهاب المفاصل المؤلم.

واختتمت بأن ماء الصودا زيادة الطاقة والحيوية يُساهم ماء الصودا في التخلص من الألم والتعب، حيث إنّ شرب ماء الصودا يعزز من الأداء ويزيد الطاقة، ويمكن الحصول على هذه الفائدة بخلط نصف ملعقة من صودا الخبز مع ملعقة صغيرة من ملح البحر وملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج وأربعة أكواب من الماء وملعقتين من العسل، وتحريك المزيج جيداً وشربه.

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