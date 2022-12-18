أفضل لاعب في التاريخ.. يارا: كرة القدم تنصف ‎ميسي قبل الاعتزال

شاركت الفنانة اللبنانية يارا، متابعيها عبر السوشيال ميديا، احتفالها بفوز منتخب الأرجنتين ببطولة كأس العالم قطر 2022.

وكتبت “يارا”، عبر حسابها على "تويتر"، "وأخيراً كرة القدم تنصف ‎ميسي وتصبح أكثر عدالة بتحقيق حلمه قبل الاعتزال … عزيزي ميسي انت أفضل لاعب فى التاريخ لم يأتِ قبلك ولن يأتي بعدك .. ألف مبروك للأرجنتين".



وتوج ميسى بجائزة أفضل لاعب فى كأس العالم 2022، بعدما قاد الأرجنتين للتتويج بلقب المونديال للمرة الثالثة فى التاريخ.

وحصد منتخب الأرجنتين لقب بطولة كأس العالم 2022، عقب انتصاره المثير على نظيره الفرنسى، بركلات الترجيح 4-2، عقب انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابى 3-3، في المواجهة المثيرة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ستاد "لوسيل"

وكان منتخب فرنسا تأهل إلى نهائى كأس العالم 2022، بعد الفوز على منتخب المغرب بنتيجة 2-0، فيما تأهل منتخب الأرجنتين على حساب كرواتيا فى دور نصف النهائى من المسابقة العالمية بثلاثة أهداف دون مقابل.