كانت تحمل جثة.. سيارة إسعاف تصدم شخصا ويلقى مصرعه بالدقهلية

لقى شخص مصرعه إثر وقوع حادث تصادم سيارة اسعاف بموتوسيكل بالدقهلية.

تلقت مديرية امن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سياره اسعاف متجهة من المنصورة للمطرية وبها جثة متوفاه وفي طريقها الى المطريه حدث تصادم بموتوسيكل على الطريق الخلفي لمنية النصر - الجماليه ما ادي لوفاة قائد الموتوسيكل عبد الحميد رضا احمد عبد الصمد 30 عاما والمقيم بقرية النزل، وإصابة محمد عبد المنعم محمد الالفي 25 عاما والمقيم بالنزل.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى منية النصر تحت تصرف النيابة، أما المصاب فحالته مطمئنة.

وتم التحفظ على سيارة الاسعاف بمركز الشرطه ونقل الجثة التي بحوزة الاسعاف بسيارة أخرى للمطرية وتم عمل محضر بالواقعة.