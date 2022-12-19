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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قرار عاجل لحل أزمة عجز معلمي المواد التجارية في مدارس التعليم الفني

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا عاجلا لحسم الجدل المثار بشأن وجود عجز في معلمي المواد التجارية في مدارس التعليم الفني التجاري في جمهورية مصر العربية .

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أنه نظرا لوجود زيادة في معلمي المواد القانونية في بعض المدارس المطبق بها منهجية الجدارات ، فلا مانع من تكليف معلمي المواد القانونية كمقيمين في مهنة التأمينات التجارية والاجتماعية وفق الاشتراطات الاتية :

- ان يكون هناك عجز في معلمي المواد التجارية وزيادة في معلمي المواد القانونية.

- ان يكون معلم المواد القانونية سبق تدريبه على منهجية الجدارات ويفضل من كلف كمقيم في الوحدة المكملة (قانون تجاري) في الصف الاول بالفصل الدراسي الأول.

خطاب رسمي

ويسند لمعلمي المواد القانونية المنطبق عليهم الشروط الوحدات التالية :

- الصف الاول الفصل الدراسي الثاني (وحدة مبادئ التأمين - وحدة تأمين حوادث شخصية)
- الصف الثاني الفصل الدراسي الاول ( وحدة تأمين السرقة )
- الصف الثالث الفصل الدراسي الثاني ( وحدة اقساط التأمينات الاجتماعية ) 

وعلى جانب آخر .. يذكر أنه قد وافق الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على تحصيل المصروفات الدراسية والاشتراك السنوى - مصروفات الدراسة) الخاصة بالطلاب المتقدمين على نظام الخدمات بمدارس التعليم الفني بنوعياته إلكترونيا على حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.


وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن تحصيل المصروفات الدراسية و الاشتراك السنوى - مصروفات الدراسة ) الخاصة بالطلاب المتقدمين على نظام الخدمات بمدارس التعليم الفني بنوعياته ، يتم من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني بالهيئة القومية للبريد والشركات المتعاقد معها من جانب الوزارة على أن يقوم الصندوق بسداد أنصبة الجهات الواردة بقواعد وضوابط الصرف الخاصة بالقرار الوزارى رقم 160 لسنة 2020، من المحصل الفعلي بموجب أوامر دفع.

وشدّدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن تم توريد الدفعة الأولى لجميع الإدارات التعليمية من قبل صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية بموجب أوامر دفع إلكترونية وموافاة جميع الإدارات بالمستحقات الخاصة بها عن تلك الدفعة والتي تمثل سداد الطلاب حتى يوم 15 سبتمبر 2022- كدفعة أولى ، بكشوف موضحا بها أسماء المدارس وأعداد الطلاب المسددين حتى ذلك التاريخ والمبالغ الخاصة بها لذا يرجى مراعاة التالي بالنسبة لوحدات الخدمات التي تم تحصيل الاشتراك السنوى فيها عن طريق إيصال 123.

كما طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بضرورة توريد المبالغ الخاصة بكل إدارة تعليمية مخصوما منها نسبة 10% تنمية موارد الوزارة - نسبة 10% تطوير التعليم الفني ونسبة ٧.٥ % الإدارة النوعية والإدارات المعاونة لها ويتم توزيع المبالغ الموردة عن طريق كل إدارة تعليمية للمستحقين وهم ( المديرية التعليمية - الإدارة التعليمية - المدرسة المستحقة طبقا لأعداد الطلاب الواردة من صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية وذلك طبقا لما ورد بقواعد وضوابط الصرف.

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