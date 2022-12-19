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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تتوقع أن يتجاوز اقتصادها 120 تريليون يوان مع نهاية 2022

صدى البلد

أعلن هان ون شيو، نائب رئيس مكتب اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى للشؤون المالية والاقتصادية، إنه من المتوقع أن يتجاوز إجمالي اقتصاد الصين 120 تريليون يوان خلال العام الجارى 2022.

 


وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أنه يتوقع أيضا أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى حوالي 5% في عام 2023، بينما من المتوقع أن تنمو الولايات المتحدة بنحو 1% مقابل تقلص بنسبة 0.2% في منطقة اليورو. 

 


وقال وانغ دان، كبير الاقتصاديين في بنك هانغ سنغ في الصين، إن الإجراءات الصينية ستمهد الطريق للتعافي الكامل من الأزمات الاقتصادية العالمية الحالية، مضيفا أن الانتعاش الاقتصادي سيتسارع طوال عام 2023، مع تعافي الاستهلاك باعتباره المحرك الرئيسي للطلب المحلي.

 


وأضاف أنه يتوقع أيضا أن يعود مستوى تجارة التجزئة إلى مستوى عام 2019 بنهاية عام 2023 ويتقارب تدريجيًا مع الاتجاه التاريخي بعد عام 2024".

 


وكان مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الصيني السنوي الذي عقد في العاصمة الصينية بكين مؤخرا، قد تعهد بتعزيز الطلب المحلي العام المقبل من خلال إعطاء الأولوية للتعافي وتوسيع الاستهلاك.

هان ون شيو الشيوعي الصيني شينخوا بنك هانغ سنغ

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