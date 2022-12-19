كسور ونزيف.. تفاصيل إصابة 13 شخصا في انقلاب ميكروباص بأسيوط

استقبلت مستشفى الإيمان العام بأسيوط، صباح اليوم الاثنين ، 13 شخصا مصابين ما بين نزيف بالصدر و كسور وكدمات في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الجديدة وصلة الطريق الصحراوي الشرقي.

كان اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الجديدة وصلة الطريق الصحراوي الشرقي ووجود 13 مصاب .

على الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص إصابة كلا من " مصطفي سيد متولي ، 31 عاما ، اشتبه نزيف في الصدر و حسن علي احمد إبراهيم ، 30 عاما ، اشتباه كسر بالذراع الأيمن ، و إسلام اشرف ابو علیم ، 18 عاما، اشتباه نزيف في البطن ، و هيثم ممدوح محمد سید ،30 عاما ،اشتباه كسر في فقرات الظهر ، و کریم أشرف محمد أحمد ، 21 عاما ،كدمات وسحجات بالجسم ، و علي ضاحي علي رشوان ، 16 عاما ، كدمات وسحجات في الجسم ، و عطا منير على رشوان ، 31 عاما ، كدمات وسحجات بالجسم ، و أحمد علي أبو زيد ، 51 عاما ، اشتباه كسر بالعمود الفقري ، و أبو عليم جمال أبو عليم ، 50 عاما ، اشتباه كسر بالقدم اليمنى ، و عبدالله علي علي ، 44 عاما ، اشتباه كسر بالضلوع ، و محمد أمير علي ، 11 عاما ، اشتباه ما بعد الارتجاج ، و ماهر على ثابت ، 32 عاما ، اشتباه ما بعد الارتجاج ، و عبد الرحمن علي ثابت ، 50 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج ، مقيمين جميعا مركز أبوتيج في أسيوط ، وتم نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام ، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة