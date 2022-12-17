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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنية لتاجر حشيش في أسيوط

محكمة
محكمة

عاقبت الدائر الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط شخص بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنية لاتجاره في الحشيش المخدر .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح سعد طه رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد مختار الاحمداوي و عماد فؤاد بشاي وأمانة سر خميس محمود .

تعود وقائع القضية رقم 6253 لسنة 2022 جنايات مركز أسيوط إلى ورود معلومات لضباط مباحث منطقة وسط الصعيد بأسيوط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيام المتهم " محمد . ح . أ " في المواد المخدرة متخذا من منزله مسرحا لترويج نشاطه الغير مشروع .

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وبتقنين الإجراءات القانونية قاد الرائد إسلام إبراهيم علي مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة وسط الصعيد بأسيوط والرائد عدنان أبوعقرب مفتش مباحث بالمنطقة ، قوة من الشرطة السريين مستهدفين مسكن المتهم بقرية الزاوية بمركز أسيوط وفور وصولهم إلى المسكن شاهدا المتهم يقود سيارة محاولا الهرب محاولا الهرب فنجح ضباط مباحث مكافحة المخدرات في إبطال محرك السيارة التي يقودها المتهم وبتفتيشه عثر داخل جيب الصديري الأيمن الذي يرتديه المتهم على 2 طربة حشيش داخل كيس شفاف ومطواة وهاتف محمول وبتفتيش السيارة عثر على مخزن يمين كرسي سائق السيارة به كيس اسود بداخله 12 طربة حشيش و 20 ألف و 250 جنيه .

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