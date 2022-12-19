عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص مازدا 3 أوتوماتيك 2008 | صور

سيارة مازدا 3 موديل
سيارة مازدا 3 موديل 2008

تعرف سيارة مازدا 3 اليابانية باسم مازدا Axela في اليابان وذلك الاسم يطلق علي جميع الأجيال الثلاثة الأولي منها، وهي سيارة يتم تصنيعها في اليابان من قبل شركة مازدا، حي انه تم إنتاجها عام 2003 كموديل عام 2004 وهي شقيقة سيارة مازدا فاميليا، ونالت سيارة مازدا 3 موديل 2008 علي رضاء المواطنين المصريين لما تحتوي عليه من مميزات منها اعتماديتها التي عرفت بها ، وانخفاض أسعار طرحها في الأسواق مقارنة بغيرها من طرازات السيارات الأخرى .

 سيارة مازدا 3 موديل 2008

مواصفات سيارة مازدا 3 موديل 2008

تستمد سيارة  مازدا 3 موديل 2008 قوتها من محرك سعة 2800 سي سي، مزود بناقل حركة أوتوماتيك، تقدم السيارة للبيع باللون الرمادي، وتمتلك السيارة مواصفات خليجي، وتنتمي الي الفئة الثانية، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية في الصداد الأمامي والخلفي والرفارف الأمامية، ولا يوجد بها دهانات داخلية.

 سيارة مازدا 3 موديل 2008

تمتلك مقصورة سيارة مازدا 3 موديل 2008 العديد من التجهيزات منها، تكيف، ووسائد هوائية أمامية، وأحزمة أمان أمامية، وراديو، وكاسيت، وaux، وبلوتوث، وزجاج كهربائي، وإضاءة داخلية للقراءة، و4 سماعات بالأبواب الجانبية، ومقود حركة متعدد الاستخدامات، ومساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وأذرع بمقود الحركة، ودرج تخزين أمامي مثبت بالتابلوه، ويمكن التحكم في إعادة ضبط المقاعد الأمامية كهربائيا، وتحتوي علي عدادات قياسية للسرعة والحرارة والوقود، وبها شاشة صغيرة مثبتة اعلي التابلوه الأمامي لعرض معلومات السيارة.

 سيارة مازدا 3 موديل 2008

وتظهر سيارة مازدا 3 موديل 2008 من الخارج بشكل مميز وأنيق بفضل احتوائها علي، مصابيح ضباب أمامية، وإضاءة أمامية، وإضاءة خلفية، وشبكة أمامية عريضة يتوسطها شعار شركة مازدا، ومرايات جانبية كهربائية بنفس لون السيارة، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، ومقابض أبواب جانبية بنفس لون السيارة، 4 جنوط سبور للكاوتش .

 سيارة مازدا 3 موديل 2008

سعر سيارة مازدا 3 موديل 2008

تأتي سيارة مازدا 3 موديل 2008 بسعر 210 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

 

 

موديل 2008 مازدا 3 موديل 2008 سيارة مازدا 3 موديل 2008 شقيقة سيارة مازدا فاميليا مازدا فاميليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 400 جنيه دفعة واحدة.. الذهب يهبط بقوة ومفاجأة في عيار 21 الآن

مفيش تعويم ثالث.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك

الابنة والعشيق.. تفاصيل مقتل مشرفة عمال بورسعيد وتوسلها لنطق الشهادة

صورنى عريان.. أقوال صادمة لضحية شقيق المذيعة شيماء جمال

تحرك عاجل بعد اكتشاف أخطاء باستمارات التقدم لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

الطن ارتفع 2000 جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

التقديم أونلاين وبرقم البطاقة.. فتح باب حجز 1284 شقة بمشروع داره

اشتري بسرعة الجرام يبدأ بـ1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

موضوعات متعلقة

5 سيارات شبابية بسعر أقل من 140 ألف جنيه

تبدأ من 3 ألاف دينار| 5 سيارات هاتشباك 2023 في البحرين

مواصفات وسعر مرسيدس GLC موديل 2023

أسعار لكزس IS موديل 2023 في السعودية

قبل انطلاقها رسميا.. مازدا CX90 موديل 2024| صور

حصاد 2022| أنجح 10 سيارات suv في مصر

حصاد 2022| أغلى 10 سيارات في مصر

بـ 115 ألف جنيه اركب BMW أوتوماتيك

ترشيحاتنا

بـ راتب 11 ألف جنيه | فرصة للتوظيف في 7 شركات بالقليوبية

نسعى للفوز على الأهلي .. إيهاب جلال يكشف سر موافقته لتدريب فاركو

من فتحة التهوية.. تفاصيل هروب 61 موقوفا من سجن بلبنان

بشائر 2023.. حوافز وزيادة مرتبات تنتظر المصريين بالعام الجديد 

تتويج المجد .. صحف إنجلترا : ميسي امبراطور كرة القدم على مر العصور

كسور ونزيف.. تفاصيل إصابة 13 شخصا في انقلاب ميكروباص بأسيوط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سقوط كتلة خرسانية بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.. صور

الاحتياطي يكفي 6 أشهر.. توفير كميات كبيرة من الأرز بأسعار مخفضة

نشرة المرأة: مكوّن غذائي شائع يخفض نسبة الكوليسترول بسرعة وأعراض مبكرة لسرطان البروستاتا يتجاهلها أغلب الرجال

شاهد.. صور مشجعات الأرجنتين تشعل السوشيال ميديا

فيديو

أكثر من 10 نجمات.. فنانات ظهرن بـ بورنس الحمام في غرف النوم

ريحته وحشة.. تحذيرات من بيض مخصب فاسد منتشر بالأسواق.. فيديوجراف

ملحمة كروية.. كواليس تتويج الأرجنتين بكأس العالم للمرة الثالثة على حساب فرنسا

التعليم تعلن ضوابط وضع امتحانات نصف العام لطلبة المدارس.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

المستشار أسـامة الصعيدي

يا دعاة التخريب.. العالم فى ركود

اﻟﻤﺰﻳﺪ