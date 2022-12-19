أرخص مازدا 3 أوتوماتيك 2008 | صور

تعرف سيارة مازدا 3 اليابانية باسم مازدا Axela في اليابان وذلك الاسم يطلق علي جميع الأجيال الثلاثة الأولي منها، وهي سيارة يتم تصنيعها في اليابان من قبل شركة مازدا، حي انه تم إنتاجها عام 2003 كموديل عام 2004 وهي شقيقة سيارة مازدا فاميليا، ونالت سيارة مازدا 3 موديل 2008 علي رضاء المواطنين المصريين لما تحتوي عليه من مميزات منها اعتماديتها التي عرفت بها ، وانخفاض أسعار طرحها في الأسواق مقارنة بغيرها من طرازات السيارات الأخرى .

سيارة مازدا 3 موديل 2008

مواصفات سيارة مازدا 3 موديل 2008

تستمد سيارة مازدا 3 موديل 2008 قوتها من محرك سعة 2800 سي سي، مزود بناقل حركة أوتوماتيك، تقدم السيارة للبيع باللون الرمادي، وتمتلك السيارة مواصفات خليجي، وتنتمي الي الفئة الثانية، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية في الصداد الأمامي والخلفي والرفارف الأمامية، ولا يوجد بها دهانات داخلية.

سيارة مازدا 3 موديل 2008

تمتلك مقصورة سيارة مازدا 3 موديل 2008 العديد من التجهيزات منها، تكيف، ووسائد هوائية أمامية، وأحزمة أمان أمامية، وراديو، وكاسيت، وaux، وبلوتوث، وزجاج كهربائي، وإضاءة داخلية للقراءة، و4 سماعات بالأبواب الجانبية، ومقود حركة متعدد الاستخدامات، ومساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وأذرع بمقود الحركة، ودرج تخزين أمامي مثبت بالتابلوه، ويمكن التحكم في إعادة ضبط المقاعد الأمامية كهربائيا، وتحتوي علي عدادات قياسية للسرعة والحرارة والوقود، وبها شاشة صغيرة مثبتة اعلي التابلوه الأمامي لعرض معلومات السيارة.

سيارة مازدا 3 موديل 2008

وتظهر سيارة مازدا 3 موديل 2008 من الخارج بشكل مميز وأنيق بفضل احتوائها علي، مصابيح ضباب أمامية، وإضاءة أمامية، وإضاءة خلفية، وشبكة أمامية عريضة يتوسطها شعار شركة مازدا، ومرايات جانبية كهربائية بنفس لون السيارة، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، ومقابض أبواب جانبية بنفس لون السيارة، 4 جنوط سبور للكاوتش .

سيارة مازدا 3 موديل 2008

سعر سيارة مازدا 3 موديل 2008

تأتي سيارة مازدا 3 موديل 2008 بسعر 210 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .