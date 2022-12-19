رحيل أشهر طبيب نفسي بمصر.. يحيى الرخاوي صاحب "حكمة المجانين"

توفى مساء أمس الأحد، الدكتور يحيى الرخاوي، عن عمر يناهر 89 عاما، فيما تقام صلاة الجنازة اليوم الإثنين عقب صلاة الظهر في مسجد بلال بن رباح بالمقطم، والدكتور يحيى الرخاوي من مواليد القاهرة 1933، حصل على دكتوراه الطب النفسى في عام 1963، ودبلوم الأمراض النفسية والعصبية عام 1961.

من هو الدكتور يحيى الرخاوي؟

هو الدكتور يحيى توفيق الرخاوي، ولد بالقاهرة في نوفمبر 1933، والتحق بمدرسة مصر الجديدة الثانوية، ثم التحق بعدها بكلية طب القصر العيني وتخرج فيها عام 1957، وكانت بدايته متخصصا في علاج أمراض الباطنة، لكنه فضل التحول إلى الأمراض النفسية، وحصل على دبلوم التخصص بها عام 1961، وواصل ليحصل على الدكتوراه في الطب النفسي عام 1963، وأوصبح كبير أستاذة للطب النفسي بجامعة القاهرة، وتولى منصب كبير مستشاري دار المقطم للصحة النفسية منذ عام 1973.

وعمل الدكتور يحيى الرخاوي، مستشارًا للطب الشرعي بعدة محاكم في مصر والسعودية والسودان، وتولى عضوية المجلس الأعلى للثقافة بلجنة التربية وعلم النفس ولجنة الثقافة العلمية.

الدكتور يحيى الرخاوي

مؤلفات الدكتور يحيى الرخاوي

كان للدكتور الرخاوي نشاطات وأدوار نشطة على المستوى العلمي والثقافي، كما أنه عضو مؤسس للكلية الملكية للأطباء النفسيين، ورئيس مجلس إدارة جمعية الطب النفسي التطوري والعمل الجماعي، عضو الهيئة العليا للأدوية، كما كان رئيس التحرير المشارك في المجلة المصرية للطب النفسي، كذلك تحرير مجلة "الإنسان والتطور" في عام 1980.

وأصدر الدكتور يحيى الرخاوي، العديد من المؤلفات، والتي بلغ عددها له أكثر من 40 مؤلفا، أشهرها المؤلفات التالية:

حكمة المجانين.

عندما يتعرى الإنسان.

علم النفس تحت المجهر.

مبادئ الأمراض النفسية.

كما وأشرف الدكتور يحيى الرخاوي على 34 دراسة علمية للماجستير والدكتوراه، كما أنه عضو مؤسس للكلية الملكية للأطباء النفسيين، وحصل على جائزة الدولة التشجيعية في الآداب عن روايته "المشى على الصراط"، عام 1979، وأجرى العديد من الحوارات الصحفية عن تحليل شخصية بعض رؤساء الجمهورية والشخصيات السياسية.

الدكتور يحيى الرخاوي

أهم المعلومات عن الدكتور يحيى الرخاوي

نال الدكتور يحيى الرخاوي، عضوية اللجنة العليا للرقابة على المصنفات الفنية، كما اختير مستشارا للنشر بالهيئة العامة للكتاب، وارتبط الرخاوي بالأديب الكبير نجيب محفوظ وأعماله الأدبية، ليقدم عن ذلك تجربة عمل نقدي، جاء بعنوان : أصداء الأصداء: تقاسيم على أصداء السيرة الذاتية "، وصدر عن "المجلس الأعلى للثقافة".

-تبادل الأقنعة .. دراسة فى سيكولوجية النقد، وصدر عن "الهيئة العامة لقصور الثقافة ".

ونرصد أهم المعلومات عن الأديب الراحل وأبزر مساهماته كما يلى :

