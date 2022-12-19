عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

رحيل أشهر طبيب نفسي بمصر.. يحيى الرخاوي صاحب "حكمة المجانين"

الدكتور يحيى الرخاوي
الدكتور يحيى الرخاوي

توفى مساء أمس الأحد، الدكتور يحيى الرخاوي، عن عمر يناهر 89 عاما، فيما تقام صلاة الجنازة اليوم الإثنين عقب صلاة الظهر في مسجد بلال بن رباح بالمقطم، والدكتور يحيى الرخاوي من مواليد القاهرة 1933، حصل على دكتوراه الطب النفسى في عام 1963، ودبلوم الأمراض النفسية والعصبية عام 1961.

وفاة الدكتور يحيى الرخاوي عن عمر 89 عامًا

الطب النفسي: مش أي حد حزين أو مهموم نقول عليه مكتئب

من هو الدكتور يحيى الرخاوي؟

هو الدكتور يحيى توفيق الرخاوي، ولد بالقاهرة في نوفمبر 1933، والتحق بمدرسة مصر الجديدة الثانوية، ثم التحق بعدها بكلية طب القصر العيني وتخرج فيها عام 1957، وكانت بدايته متخصصا في علاج أمراض الباطنة، لكنه فضل التحول إلى الأمراض النفسية، وحصل على دبلوم التخصص بها عام 1961، وواصل ليحصل على الدكتوراه في الطب النفسي عام 1963، وأوصبح كبير أستاذة للطب النفسي بجامعة القاهرة، وتولى منصب كبير مستشاري دار المقطم للصحة النفسية منذ عام 1973.

وعمل الدكتور يحيى الرخاوي، مستشارًا للطب الشرعي بعدة محاكم في مصر والسعودية والسودان، وتولى عضوية المجلس الأعلى للثقافة بلجنة التربية وعلم النفس ولجنة الثقافة العلمية.

الدكتور يحيى الرخاوي

مؤلفات الدكتور يحيى الرخاوي

كان للدكتور الرخاوي نشاطات وأدوار نشطة على المستوى العلمي والثقافي، كما أنه عضو مؤسس للكلية الملكية للأطباء النفسيين، ورئيس مجلس إدارة جمعية الطب النفسي التطوري والعمل الجماعي، عضو الهيئة العليا للأدوية، كما كان رئيس التحرير المشارك في المجلة المصرية للطب النفسي، كذلك تحرير مجلة "الإنسان والتطور" في عام 1980.

وأصدر الدكتور يحيى الرخاوي، العديد من المؤلفات، والتي بلغ عددها له أكثر من 40 مؤلفا، أشهرها المؤلفات التالية:

  • حكمة المجانين.
  • عندما يتعرى الإنسان.
  • علم النفس تحت المجهر.
  • مبادئ الأمراض النفسية.

كما وأشرف الدكتور يحيى الرخاوي على 34 دراسة علمية للماجستير والدكتوراه، كما أنه عضو مؤسس للكلية الملكية للأطباء النفسيين، وحصل على جائزة الدولة التشجيعية في الآداب عن روايته "المشى على الصراط"، عام 1979، وأجرى العديد من الحوارات الصحفية عن تحليل شخصية بعض رؤساء الجمهورية والشخصيات السياسية.

الدكتور يحيى الرخاوي

أهم المعلومات عن الدكتور يحيى الرخاوي

نال الدكتور يحيى الرخاوي، عضوية اللجنة العليا للرقابة على المصنفات الفنية، كما اختير مستشارا للنشر بالهيئة العامة للكتاب، وارتبط الرخاوي بالأديب الكبير نجيب محفوظ وأعماله الأدبية، ليقدم عن ذلك تجربة عمل نقدي، جاء بعنوان : أصداء الأصداء: تقاسيم على أصداء السيرة الذاتية "، وصدر عن "المجلس الأعلى للثقافة".
-تبادل الأقنعة .. دراسة فى سيكولوجية النقد، وصدر عن "الهيئة العامة لقصور الثقافة ".

ونرصد أهم المعلومات عن الأديب الراحل وأبزر مساهماته كما يلى :
 

  1. الدكتور يحيى الرخاوي من مواليد القاهرة 1933.
  2. حصل على دكتوراه الطب النفسى في عام 1963.
  3. دبلوم الأمراض النفسية والعصبية عام 1961.
  4. له أكثر من 40 كتابا، أشهرها (حكمة المجانين، عندما يتعرى الإنسان، علم النفس تحت المجهر، مبادئ الأمراض النفسية).
  5. أشرف على 34 دراسة علمية للماجستير والدكتوراه.
  6. عضو مؤسس للكلية الملكية للأطباء النفسيين.
  7. حصل على جائزة الدولة التشجيعية في الآداب عن روايته “المشى على الصراط” عام 1979.
  8. له  حوارات صحفية عدة عن تحليل شخصية بعض رؤساء الجمهورية والشخصيات السياسية.
  9. فضَّل التخصص في الطب النفسى وتفوق فيه وهو كبير مستشارى دار المقطم للصحة النفسية.
  10. عمل مستشارًا للطب الشرعى بعدة محاكم في مصر والسعودية والسودان.
  11. تولى عضوية المجلس الأعلى للثقافة بلجنة التربية وعلم النفس ولجنة الثقافة العلمية.
يحيي الرخاوي الدكتور يحيى الرخاوي من هو الدكتور يحيى الرخاوي مؤلفات الدكتور يحيى الرخاوي المعلومات عن الدكتور يحيى الرخاوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 400 جنيه دفعة واحدة.. الذهب يهبط بقوة ومفاجأة في عيار 21 الآن

مفيش تعويم ثالث.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك

الابنة والعشيق.. تفاصيل مقتل مشرفة عمال بورسعيد وتوسلها لنطق الشهادة

صورنى عريان.. أقوال صادمة لضحية شقيق المذيعة شيماء جمال

تحرك عاجل بعد اكتشاف أخطاء باستمارات التقدم لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

بشري للمواطنين ..مفيش تعويم ثالث للجنيه..تفاصيل

الطن ارتفع 2000 جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

التقديم أونلاين وبرقم البطاقة.. فتح باب حجز 1284 شقة بمشروع داره

موضوعات متعلقة

وفاة الدكتور يحيى الرخاوي عن عمر 89 عامًا

أستاذ الطب النفسي: مدمنو الإنترنت معرضون لمخاطر والغرب أنشأ مصحات للعلاج.. فيديو

كلية الإنسانيات جامعة بدر تنظم تدريبا للطلاب بمستشفيات الطب النفسى.. صور

ترشيحاتنا

من فتحة التهوية.. تفاصيل هروب 61 موقوفا من سجن بلبنان

بشائر 2023.. حوافز وزيادة مرتبات تنتظر المصريين بالعام الجديد 

تتويج المجد .. صحف إنجلترا : ميسي امبراطور كرة القدم على مر العصور

كسور ونزيف.. تفاصيل إصابة 13 شخصا في انقلاب ميكروباص بأسيوط

استقرار الدولار في البنوك اليوم 19-12-2022

وزير الري: قطاع المياه على رأس اهتمامات الدولة ومن أهم محاور برنامج نوفي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سقوط كتلة خرسانية بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.. صور

الاحتياطي يكفي 6 أشهر.. توفير كميات كبيرة من الأرز بأسعار مخفضة

نشرة المرأة: مكوّن غذائي شائع يخفض نسبة الكوليسترول بسرعة وأعراض مبكرة لسرطان البروستاتا يتجاهلها أغلب الرجال

شاهد.. صور مشجعات الأرجنتين تشعل السوشيال ميديا

فيديو

أكثر من 10 نجمات.. فنانات ظهرن بـ بورنس الحمام في غرف النوم

ريحته وحشة.. تحذيرات من بيض مخصب فاسد منتشر بالأسواق.. فيديوجراف

ملحمة كروية.. كواليس تتويج الأرجنتين بكأس العالم للمرة الثالثة على حساب فرنسا

التعليم تعلن ضوابط وضع امتحانات نصف العام لطلبة المدارس.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

المستشار أسـامة الصعيدي

يا دعاة التخريب.. العالم فى ركود

اﻟﻤﺰﻳﺪ