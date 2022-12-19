وفاة الدكتور يحيى الرخاوي عن عمر 89 عامًا

توفي مساء أمس الأحد الدكتور والأديب يحيى الرخاوي، أستاذ الطب النفسي، عن عمر يناهز 89 عاما.

وكتب الدكتور نبيل القط الطبيب النفسي عبر صفحته على فيس بوك : “انا حزين، الاستاذ الدكتور يحيى الرخاوي في ذمة الله، لقد كنت ابا ومعلما وعالما ، اخذت بيدي وبيد الآلاف من الأطباء النفسيين في مصر والعالم وملأت الدنيا بعلمك وثقافتك وخبرتك والتي لم تتوقف عندنا ولكن تتناقلها الأجيال، دمت معنا يا استاذي في حياتك وبعد حياتك”.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة اليوم الإثنين عقب صلاة الظهر بمسجد بلال بن رباح بالمقطم.

حياة الدكتور يحيى الرخاوي

ولد الدكتور يحيى الرخاوي في العام 1933م بمحافظة القاهرة ، وحصل على بكالوريوس الطب والجراحة عام 1957 من كلية الطب قصر العينى،واكنه فضل الطب النفسي وحصل على دكتوراه الطب النفسي في عام 1963، بينما تمكن من الحصول على دبلوم الأمراض النفسية والعصبية عام 1961.

40 كتاب

وألف الدكتور يحيى الرخاوي أكثر من 40 كتاب أشهرها ، ولعل أبرزها مبادئ الأمراض النفسية ، حكمة المجانين، عندما يتعرى الإنسان، علم النفس تحت المجهر.

كما حصل يحيى الرخاوي على جائزة الدولة التشجيعية في الآداب عن رواية “المشى على الصراط” عام 1979، وعمل مستشارًا للطب الشرعى بعدة محاكم في مصر والسعودية والسودان.