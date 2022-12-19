مقتل 4 أشخاص من قوات الحرس الثوري الإيراني في هجوم إرهابي

أفادت وسائل الإعلام الإيرانية، اليوم الإثنين، بمقتل أربعة من عناصر الأمن في هجوم "إرهابي"، جنوب شرق البلاد.



وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أنه: "خلال عمل إرهابي، استشهد أربعة من عناصر قوات الحرس الثوري" في منطقة سراوان قرب الحدود الباكستانية.

وفي سياق آخر، قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان اليوم الاثنين، إن بلاده مستعدة للعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة المعروفة باسم الاتفاق النووي، مؤكدًا أن عودة طهران مشروطة بعودة واشنطن إلى الاتفاق.

وأوضح عبد اللهيان في كلمة له خلال منتدى طهران: " مستعدون للتوصل للاتفاق النووي إذا كانت واشنطن تنوي الوصول إليه بشكل عملي وحقيقي".

من جانب آخر، قال رئيس المجلس الاستراتيجي للسياسة الخارجية الإيراني كمال خرازي في كلمة له خلال أعمال الدورة الثالث لمنتدى حوار طهران: "إيران مستعدة الآن للعودة إلى التزاماتها في خطة العمل الشاملة المشتركة، ونأمل أن يتم حل الخلافات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال زيارة وفدها إلى طهران، حيث تم حل النزاعات والمشكلة الوحيدة هي قضية الضمانات مع الوكالة".