لأول مرة.. الإمارات تستضيف اجتماع منظمة التجارة العالمية لـ 2024

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، أنها ستستضيف الاجتماع القادم لـ منظمة التجارة العالمية في فبراير 2024.

وأكدت هيئة رقابة التجارة العالمية في بيان على تويتر، أن المؤتمر الوزاري القادم لمنظمة التجارة العالمية سيعقد في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في فبراير 2024.

وقالت مصادر تجارية الأسبوع الماضي، إن الإمارات والكاميرون تتنافسان على استضافة الحدث وتوصلا إلى اتفاق غير رسمي لإمارة أبوظبي لاستضافة الحدث الأول والكاميرون لاستضافة الحدث التالي.

ويجتمع وزراء التجارة من أعضاء الهيئة البالغ عددهم 164 عضوًا كل بضع سنوات في مؤتمرات وزارية ويسعون للاتفاق على قواعد التجارة العالمية الجديدة.