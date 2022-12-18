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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات .. افتتاح مواقف سيارات مزود بالألواح الشمسية بالشارقة

مواقف سيارات مزود
مواقف سيارات مزود بالألواح الشمسية

افتتحت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة بالإمارات، مشروع مواقف السيارات الجديد المزود بالألواح الشمسية التي تنتج الطاقة المتجددة والنظيفة وذلك في إطار جهود الهيئة التي تهدف لتحقيق الاستدامة البيئية واحداث نقلة نوعية في مسار مشاريعها بحيث تواكب التطورات الحديثة في مجال الطاقة وتساهم في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ومواجهة التحديات الخاصة بالاحتباس الحراري.

وشمل المشروع تركيب 240 لوحا شمسيا ثنائي الوجه “bi- facial”، قدرة كلاَ منها 530 واطا ويصل اجمالي الطاقة الكهربائية المتوقع توليدها من المشروع في العام 205,000 كيلوواط / ساعه وتدخل الطاقة المولدة في الشبكة كما تضمن المشروع 4 شواحن سيارات كهربائية سريعة بقدرة 22kW للشاحن وذلك في إطار خطة إمارة الشارقة للتوسع في تنفيذ شواحن السيارات الكهربائية في مختلف مناطق الإمارة وتم تنفيذ وفق أفضل المواصفات. 

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وأكد عبدالله عبدالرحمن الشامسي مدير عام هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة خلال إفتتاح المشروع أن إنشاء مواقف سيارات تنتج الطاقة النظيفة من خلال الألواح الشمسية يساهم في تعزيز مفهوم المباني الخضراء والمستدامة، ونشر ثقافة الاستدامة في استهلاك الطاقة، والحد من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية ويؤكد التزام الهيئة نحو توفير أفضل الخدمات وحرصها على تنفيذ المبادرات الخاصة بالتحول إلى مباني مستدامة.

وأشار إلى ضرورة تكاتف الجهود الحكومية والخاصة لحماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية عن طريق التكامل بين الهيئات والمؤسسات المختلفة وتضافر الجهود من أجل تنفيذ المبادرات والبرامج البيئية المستدامة تحقيقاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأضاف أن الهيئة تسعى خلال المرحلة المقبلة إلى تشجيع مختلف الفئات على التوسع في التجربة في المباني العامة والخاصة ما يدعم الجهود الرامية إلى الحد من الانبعاثات الكربونية.

هيئة كهرباء مشروع مواقف السيارات الألواح الشمسية الطاقة المتجددة مجال الطاقة

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