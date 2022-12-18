الدينار الكويتي يتراجع..أسعار العملات العربية ختام اليوم 18-12-20200

شهدت أسعار صرف العملات العربية تباينا خلال مستهل تعاملات الأسبوع.



ويرصد موقع صدى البلد حركة بيع و شراء العملات العربية امام الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم الأحد مقارنة بختام تعاملات الأسبوع الماضي.

أسعار العملات العربية



الدينار الكويتي يتراجع..

وسجلت العملات العربية ختام تعاملات اليوم الأحد فى البنك الأهلي:تراجع سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأحد أعلى العملات العربية سعرا مسجلا 77.62جنيه للشراء و80.46جنيه للبيع مقارنة 80.52جنيه للبيع ختام تعاملات الأسبوع الماضي بتراجع 9قروش .



واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأحد فى البنك الأهلي 6.54جنيه للشراء و6.55جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأحد فى البنك الأهلي 6.70جنيه للشراء و6.71 جنيه للبيع .



سعر الدينار البحريني

ووصل سعر صرف الدينار البحريني مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأحد فى البنك الأهلي نحو 63.59جنيه للشراء و 65.41 جنيه للبيع .

سعر الدينار الأردني

وبلغ سعر صرف الدينار الأردني مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأحد فى البنك الأهلي 34.22جنيه للشراء و34.74جنيه للبيع .



سعر الريال العماني

وسجل سعر صرف الريال العماني مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأحد فى البنك الأهلي 62.46جنيه للشراء و 64.06جنيه للبيع بارتفاع 6 قروش.



سعر الريال القطري

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأحد فى البنك الأهلي 6.31جنيه للشراء و 6.77جنيه للبيع مقارنة 6.72جنيه ختام تعاملات الأسبوع الماضي بانخفاض 5 قروش .



العملات العربية الأغلى عالميا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أغلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.



النقد الدولي

وفى 16 ديسمبر أعلن صندوق النقد الدولي عن موافقة مجلسه التنفيذي على عقد اتفاق مدته 46 شهرا مع مصر في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي تقريبا وذلك بحسب الموقع الرسمي للصندوق .