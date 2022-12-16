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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مقابل الريال والدولار .. أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 16-12-2022

أسعار الذهب فى السعودية
أسعار الذهب فى السعودية

يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في المملكة  العربية السعودية اليوم،الجمعة  16 ديسمبر 2022 وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في المملكة العربية السعودية بـ الريال السعودي والدولار الأمريكي.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة:

تتأثر أسعار الذهب في السعودية وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية مقابل الريال السعودي وفقا لموقع gold price today.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي:

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة للجرام عيار 24 نحو (215.99ريال سعودي ) أي ما يعادل (57.44دولار أمريكي).

مشغولات ذهبية 

سجل أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة للجرام عيار 22(197.99ريال سعودي ) أي ما يعادل (52.65 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة للجرام عيار 21 (188.99ريال سعودي ) أي ما يعادل (50.26دولار أمريكي).

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة للجرام عيار 18 (161.99ريال سعودي ) أي ما يعادل (43.08دولار أمريكي).

سجلت أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 نحو  (126.99ريال سعودي) أي ما يعادل ( 33.51دولار أمريكي).

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وصلت أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 (107.99ريال سعودي ) أي ما يعادل (28.72دولار أمريكي).

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية (6717 ريال سعودي ) أي ما يعادل (1786دولار أمريكي).

آوقية الذهب 

أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه الذهب (1512 ريال سعودي) أي ما يعادل (402.09دولار أمريكي).

أسعار الذهب في السعودية لـ الكيلو (215.986 ريال سعودي) أي ما يعادل (57.441دولار أمريكي).

 

وتعد أسعار الذهب اليوم فى المملكة العربية السعودية معلومة اقتصادية هامة للغاية ، خاصة للمقبلين على الزواج من الرجال والنساء في السعودية ، واسعار الذهب اليوم فى السعودية بصفة عامة تهم المستثمرين؛ نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي، في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى المملكة العربية السعودية أو بباقي الدول العربية

الذهب اسعار الذهب السعودية دولار أمريكي ريال سعودي

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