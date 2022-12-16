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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انهيار تاريخي في أسعار الذهب.. الأصفر يخسر 32 دولارا

انهيار تاريخي في
انهيار تاريخي في أسعار الذهب.. الاصفر يخسر 32 دولار

سجلت أسعار الذهب العالمية اليوم الجمعة انهياراً تاريخياً وخسر المعدن الأصفر أكثر من 32 دولارا.


وتراجعت أسعار الذهب هامشيًا خلال تعاملات اليوم الجمعة 16 ديسمبر، وتتجه لتسجيل خسائر أسبوعية.

يأتي ذلك مع توقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي  لرفع أسعار الفائدة لفترة أطول، ما دعم سعر الدولار.


بحلول الساعة 08:15 صباحًا بتوقيت جرينتش ، تراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب -تسليم فبراير 2023- بنحو 0.03%، ما يعادل 0.60 دولارًا، ليصل إلى 1787.20 دولارًا للأوقية.
وكانت أسعار الذهب قد أنهت تعاملاتها، أمس الخميس 15 ديسمبر، على تراجع بنحو 31 دولارًا مع ارتفاع الدولار الأمريكي .

وتراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.06%، ليسجّل 1775.84 دولارًا للأوقية.
وانخفض سعر العقود الآجلة للفضة -تسليم شهر مارس (2023)- بنسبة 1.27%، مسجلًا 23.01 دولارًا للأوقية.
كما انخفض انخفض سعر البلاتين الفوري بنحو 0.96%، ليصل إلى 999.38 دولارًا للأوقية، وتراجع سعر البلاديوم الفوري بنحو 0.35%، إلى 1790.01 دولارًا للأوقية.
وفي غضون ذلك، تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسة، بنحو 0.2%؛ ما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين في الخارج.
أسعار الفائدة
قال رئيس الماكرو العالمي في تستي لايف، إيليا سبيفاك، "مع ارتفاع مخاطر الركود أيضًا، سيظهر الدولار الأمريكي   كملاذ آمن مفضل، وهو ما أدي إلى تراجع أسعار الذهب هذا الأسبوع في أعقاب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي".

رفع الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس كما هو متوقع، لكن رئيس المصرف جيروم باول قال إن المصرف المركزي سيقدم المزيد من الارتفاعات العام المقبل حتى مع انزلاق الاقتصاد نحو الركود.
اتبعت المصارف المركزية في أوروبا الاحتياطي الفيدرالي في إبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة ولكنها قدمت رسالة قوية مماثلة مفادها أن الظروف المالية ستستمر في التشديد حتى مع تدهور الأداء الاقتصادي.

قال كبير الاقتصاديين في إيه سي واي سيكورتيز، كليفورد بينيت، إن الذهب يحاول الاستقرار ولكنه يتعرض لضغوط بسبب التقلبات المحيطة بالتضخم والتوقعات بشأن أسعار الفائدة الفيدرالية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
على الرغم من أن الذهب يُعرف تقليديًا بأنه وسيلة تحوط ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تميل إلى إضعاف جاذبية السبائك من خلال زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن غير العائد.
تراجعت أسعار الذهب بنسبة 1% تقريبًا حتى الآن خلال الأسبوع، متراجعة بحدة من أعلى مستوى لها في 6 أسابيع منذ رفع الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أسعار الفائدة.
في غضون ذلك، رفعت الهند، أكبر مستورد للفضة في العالم وثاني أكبر مستهلك للذهب، أسعار الواردات الأساسية للذهب والفضة في وقت متأخر من اليوم الخميس.
في غضون ذلك، تخطط الهند لدعوة عطاءات لاستخراج الذهب من 50 مليون طن من الخام المعالج في مجموعة من مناجم الحقبة الاستعمارية في ولاية كارناتاكا الجنوبية، حسبما قال مسؤول حكومي كبير مطلع على الأمر.

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