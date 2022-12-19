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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رصيف عباس بميناء غرب بورسعيد يستقبل ثالث سفن الصب السائل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة OCTONAUT القادمة من تركيا  بحمولة 11570 طن من مادة الإيثيلين والتي سيتم تفريغها لصالح محطة الصب السائل لشركة نيوهورايزون تانك ترمينال المقامة بجانب رصيف عباس على مساحة 15657 متر بميناء غرب بورسعيد. 
الجدير بالذكر ان هذه السفينة تعتبر الثالثة التى يستقبلها الرصيف بميناء غرب بورسعيد بعد انتهاء المرحلة الأولى من تطويره  حيث استقبل السفينة  ORCHID MEDEIRA التى قامت بتفريغ 4028 طن من مادة  الايثلين بمحطة الصب السائل لشركة نيو هورايزون تانك ، السفينة STOLT ENDURANCE التى قامت بتفريغ 5100 طن من مادة الايثلين , سوف تستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات التفريغ إلى السعودية.

 كما استقبل  ميناء بورسعيد  السفينة NEZHA  القادمة من تركيا وذلك لتفريغ 4090  طن رخام بالميناء.

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هذا وشهدت الأرصفة الجديدة بميناء شرق بورسعيد  نشاطا ملحوظا فى حركة السفن وتصدير البضائع العامة الى الاسواق الخارجية  فقد استقبلت السفينة MEGHNA  القادمة من جبل طارق  بحمولة 31877  طن وذلك لشحن 40 الف طن من خام الكلنكر الى كوت ديفوار  .

كما استقبل ميناء شرق بورسعيد السفينة BELISLAND  القادمة من ميناء الاسكندرية بحمولة 34773  طن وذلك لشحن 40 الف طن ملح مغسول إلى غانا حيث يستخدم فى العمليات الصناعية للبتروكيماويات .


كما وصل ميناء شرق بورسعيد السفينة MIRVARI القادمة من بيروت بحمولة 2265 طن  وذلك لشحن 2800  طن  ملح الى مولدوفا  حيث تعتبر دول شرق اوروبا المستورد الاول للملح وذلك لاذابة الجليد فى فصل الشتاء .

هذا وقد اتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفن  وتسريع عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.

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