عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل قضية قاتل عمته في بورسعيد لـ 16 يناير المقبل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين أحمد على جنينة، وعماد أبو الحسن عبداللاه، وأشرف عبيد علي، وسكرتارية اسماعيل عوكل، بتأجيل نظر قضية قاتل عمته ليوم 16 يناير، وذلك للمرافعة.

 

واستجابت محكمة جنايات بورسعيد لمطلب دفاع المتهمين بالتأجيل، ورفضت مطلب عرض المتهم علي الطب النفسي والعصبي، وذلك لعدم وجود ما يدعوا لذلك، وعدم تقديم أية أوراق تشير إلى معاناة المتهم سابقًا بذلك، وأمرت المحكمة باستمرار حبس المتهمين الثلاثة، وهم القاتل ومشاركين في بيع المسروقات.

جنايات بورسعيد ترفض إحالة قاتل عمته للطب النفسي

صحة بورسعيد تعلن انطلاق المرحلة الثانية من حملة حقك تنظمي

يذكر أن أحداث الواقعة تعود إلى يوم 2 من شهر 8 عام 2022، وحدثت بدائرة قسم العرب بمحافظة بورسعيد والمتهم فيها أسامة س ح م ا وآخرين، وقتل خلالها المجني عليها أم هاشم حسن محمد المجاور عمدا مع سبق الاصرار وعقد، حيث توجه إلى وحدتها السكنيه الكائنه بشارع الزقازيق، وعلى إثر حوار دار بينهما بهدف حصوله على مبلغ مالي ورفض المجني عليها، قام بضرب رأسها بالأرض ، ووضع يده على عنقها حتى فاضت روحها، وتم توصيق القضية بالقتل العمد.

بورسعيد أخبار حوادث بورسعيد اخبار محافظة بورسعيد محكمة جنايات جنايات بورسعيد محكمة جنايات بورسعيد حبس المتهمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش تعويم ثالث.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك

الابنة والعشيق.. تفاصيل مقتل مشرفة عمال بورسعيد وتوسلها لنطق الشهادة

تراجع 400 جنيه دفعة واحدة.. الذهب يهبط بقوة ومفاجأة في عيار 21 الآن

اشتري بسرعة الجرام يبدأ بـ1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

كولر أطاح به .. رحيل خليفة أبو تريكة عن الأهلي في يناير

حوار..مصري اقتنص اللقب| أفضل مصور هاو في العالم: السينما العالمية خطوتي القادمة

صورنى عريان.. أقوال صادمة لضحية شقيق المذيعة شيماء جمال

الطن ارتفع 2000 جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

ترشيحاتنا

صدمة للزملكاوية .. كهربا يعود للمشاركة مع الأهلي مجانًا | تفاصيل مهمة

تأخير وتلاعب بالدفاتر ومعاملة سيئة.. مسئول يكتشف مهازل اثناء زيارة مدرسة بالمنوفية

قرار نهائي من الأهلي بشأن أفشة قبل بداية الميركاتو الشتوي.. تفاصيل

برعاية ألمانية.. إجتماع سري بين اليونان وتركيا في بروكسل

وزير الخارجية الإيراني: مستعدون لعقد لقاء مشترك مع دول الخليج العربي

حجز سائق التريلا المتهم بدهس 3 سيارات وإصابة مواطن في الزيتون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصور الأولى لـ ريهام عبد العفور ومحمد ممدوح من مسلسل رشيد.. شاهد

سلمى أبو ضيف تثير الجدل بظهور صادم.. صور

مين الأجمل.. فنانات بتيشيرت الأرجنتين يشعلن السوشيال ميديا

إبداع أم ابتذال.. احتفالات رأس سنة مثيرة في إحدى الجامعات المصرية

فيديو

انخفض 400 جنيه.. تراجع كبير في أسعار الذهب واستقرار الدولار بمصر.. شاهد

أكثر من 10 نجمات.. فنانات ظهرن بـ بورنس الحمام في غرف النوم

ريحته وحشة.. تحذيرات من بيض مخصب فاسد منتشر بالأسواق.. فيديوجراف

ملحمة كروية.. كواليس تتويج الأرجنتين بكأس العالم للمرة الثالثة على حساب فرنسا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

المستشار أسـامة الصعيدي

يا دعاة التخريب.. العالم فى ركود

اﻟﻤﺰﻳﺪ