تأجيل قضية قاتل عمته في بورسعيد لـ 16 يناير المقبل

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين أحمد على جنينة، وعماد أبو الحسن عبداللاه، وأشرف عبيد علي، وسكرتارية اسماعيل عوكل، بتأجيل نظر قضية قاتل عمته ليوم 16 يناير، وذلك للمرافعة.

واستجابت محكمة جنايات بورسعيد لمطلب دفاع المتهمين بالتأجيل، ورفضت مطلب عرض المتهم علي الطب النفسي والعصبي، وذلك لعدم وجود ما يدعوا لذلك، وعدم تقديم أية أوراق تشير إلى معاناة المتهم سابقًا بذلك، وأمرت المحكمة باستمرار حبس المتهمين الثلاثة، وهم القاتل ومشاركين في بيع المسروقات.

يذكر أن أحداث الواقعة تعود إلى يوم 2 من شهر 8 عام 2022، وحدثت بدائرة قسم العرب بمحافظة بورسعيد والمتهم فيها أسامة س ح م ا وآخرين، وقتل خلالها المجني عليها أم هاشم حسن محمد المجاور عمدا مع سبق الاصرار وعقد، حيث توجه إلى وحدتها السكنيه الكائنه بشارع الزقازيق، وعلى إثر حوار دار بينهما بهدف حصوله على مبلغ مالي ورفض المجني عليها، قام بضرب رأسها بالأرض ، ووضع يده على عنقها حتى فاضت روحها، وتم توصيق القضية بالقتل العمد.