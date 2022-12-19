صحة بورسعيد تعلن انطلاق المرحلة الثانية من حملة حقك تنظمي

أعلن الدكتور أحمد حسن أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بمحافظة بورسعيد انطلاق المرحلة الثانية من حملة " حقك تنظمى " لمدة 5 أيام تنتهي في 22 ديسمبر الجارى .

وأوضح وكيل صحة بورسعيد أن الجملة تأتى ضمن مبادرة “أيامنا أحلى ” والتي تستهدف كافة محافظات الجمهورية و من ضمنها محافظة بورسعيد .

وأشار وكيل صحة بورسعيد الى أن المرحلة الثانية تقدم خدماتها داخل كافة وحدات تقديم الخدمة بالإضافة إلى العيادات المتنقلة بمناطق جنوب وغرب بورسعيد .

ولفت وكيل صحة بورسعيد أن الحملة تعمل على تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة بالمجان، وبمناطق جنوب وغرب بورسعيد عن طريق العيادات المتنقلة.

ونوه وكيل صحة بورسعيد أن الحملة تتم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء أ ح عادل الغضبان محافظ بورسعيد بتنفيذ توصيات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لكافة المناطق المستهدفة.