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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جوالة عين شمس يشاركون في معسكر العمل الدولى للجامعات المصرية والعربية.. صور

وفد جوالة جامعة عين
وفد جوالة جامعة عين شمس

شارك وفد من منتخب جوالة جامعة عين شمس في معسكر العمل الدولى للجامعات المصرية والعربية الذي نظمته جامعة جنوب الوادى .

جاءت المشاركة تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والدكتور  عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وتضمنت الفعاليات طابور عرض للجامعات المشاركة ومراسم رفع وتحية العلم ، ومشروع خدمة عامة وتشجير بعض الأماكن، بالإضافة إلى مسابقات كشفية وجلسات تدريبية لتنمية المهارات الكشفية.

رشا راغب: الأكاديمية الوطنية للتدريب مصنع لإعادة بناء الإنسان ومرحبة لجميع فئات الشعب

الوطنية للتدريب: لدينا 32 ألف خريج ونصقل مهارات الملتحقين


وأشرف على مشاركة وفد جوالة الجامعة بالمعسكر الدكتور تامر راضى مستشار نائب رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية وريهام محمد العطيفى القائم بتسيير أعمال امين الجامعة المساعد محمد الشرقاوي القائم بعمل مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب وسماء خاطر مدير إدارة الجوالة بالجامعة.

علي جانب آخر بدأت اليوم الاثنين فعاليات ندوة بعنوان "دور الأكاديمية الوطنية فى تدريب وتأهيل قادة المستقبل" بجامعة عين شمس، وذلك بمدرج المحلاوى بكلية الطب.

وينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وقطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس ، ندوة بعنوان " دور الأكاديمية الوطنية فى التدريب وتأهيل قادة المستقبل " يستضيف خلالها الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب.

وقالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إن الأكاديمية الوطنية للتدريب أنشئت في أغسطس عام 2017، ولها مجلس أمناء من الوزراء وممثلين الدولة وجزء من ذوي الخبرة، وتهتم بالتعلم والتدريب، مؤكدة أن التطور بها ليس مرحلة وتنتهي.

وأجابت على التساؤل الخاص بتعيين خريجي الأكاديمية في الدولة، قائلة: «خريجي الأكاديمي 32 ألف ولا يعنيني أن خريجي الأكاديمية يتقلدوا مناصب بعد التخرج لكن الميزة تكمن في الحصول على تدريبات مميزة ومجانية تصقل من مهارات الخريج وتضيف له في أي عمل له.

وفد جوالة جامعة عين شمس يشارك في معسكر العمل الدولى لجوالى الجامعات المصرية والعربية (3)
وفد جوالة جامعة عين شمس يشارك في معسكر العمل الدولى لجوالى الجامعات المصرية والعربية (3)
وفد جوالة جامعة عين شمس يشارك في معسكر العمل الدولى لجوالى الجامعات المصرية والعربية (1)
وفد جوالة جامعة عين شمس يشارك في معسكر العمل الدولى لجوالى الجامعات المصرية والعربية (1)
وفد جوالة جامعة عين شمس يشارك في معسكر العمل الدولى لجوالى الجامعات المصرية والعربية (2)
وفد جوالة جامعة عين شمس يشارك في معسكر العمل الدولى لجوالى الجامعات المصرية والعربية (2)
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جوالة الجامعة معسكر العمل الدولى للجامعات المصرية والعربية جامعة جنوب الوادي جامعة عين شمس رفع وتحية العلم Jobs Education

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