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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عمره 121 عاما.. شاهد ماذا يفعل أكبر رجل على قيد الحياة بالعالم؟

شاهد ماذا يفعل أكبر
شاهد ماذا يفعل أكبر رجل على قيد الحياة بالعالم؟

منذ أن ولد في في 3 فبراير 1901، يعيش أكبر رجل على قيد الحياة في العالم حياة عادية من دراسة وعمل وزواج نتج عنه إنجابه 7 أبناء، توفي منهم اثنان، كما أن لديه 13 حفيدا و 16 من أبناء الأحفاد، وأحد أبناء الأحفاد أيضا.

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ستار” البريطانية، اليوم الاثنين، فإن أندريلينو فييرا دا سيلفا Andrelino Vieira da Silva من  بلدة أباريسيدا دي جويانيا بالبرازيل احتفل مؤخرا بعيد ميلاده الـ 121 عاما، فماذا يفعل حاليا؟. 

 أكبر رجل في العالم 

يبدو أن أكبر رجل في العالم والذي كرمه وزير العمل والضمان الاجتماعي البرازيلي، أونيكس لورينزوني تأثر بمستحدثات العصر الحاضر حيث يقضي معظم وقته حاليا في التقاط الصور السيلفي مع الناس الذي يتجمعون حوله بمجرد رؤيته حيث أن أصبح ضمن المشاهير بلنسبة لهم. 

أكدت حفيدة أندريلينو فييرا دا سيلفا Andrelino Vieira da Silva، جانينا ليميس دي سوزا لوسائل إعلام محلية أنه أصبح  من المشاهير المحليين حيث تعرف عليه الناس ويطلبون منه التقاط صور سيلفي عندما يكون في الخارج، مشيرة: “يرحب بذلك كثيرا”.  

أندريلينو فييرا دا سيلفا

أكبر رجل على قيد الحياة

وأضافت حفيدة أكبر رجل في العالم أنه رغم شهرته إلا أن جدها ما زال متواضعا، لافتا إلى أنه بعد شهر واحد فقط من عيد ميلاده هذا العام، أصيب أندريلينو بحمى الضنك وبقي في المستشفى لمدة 5 أيام، لكنه شفي تماما سريعا بشكل لا يصدق بسبب طاقته وروح الدعابة التي يتمتع بها.

وإذا تم التحقق من عمر أندريلينو بشكل مستقل، فسوف يتفوق على الفرنسية لوسيل راندون ليصبح رسميا أكبر شخص على قيد الحياة.

أندريلينو فييرا دا سيلفا

 

أندريلينو فييرا دا سيلفا
أكبر رجل قيد الحياة الديلي ستار” أندريلينو فييرا دا سيلفا البرازيل عيد ميلاده

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