أحمد شوبير: تريزيجيه توقع تسجيل ركلة جزاء قبل مباراة القمة

كشف الإعلامى أحمد شوبير عن أن محمود حسن تريزيجيه نجم الأهلى توقع إحراز ركلة جزاء فى مباراة القمة أمام الزمالك.

وقال شوبير فى تصريحات برنامجه الإذاعى :"تريزيجيه سأل زملاؤه أين يضع ركلة الجزاء قبل المباراة".

وأضاف شوبير إلى أن اللاعب عندما هاجمته الجماهير أثناء المطالبة بعدم لعبه ركلة الجزاء، توجه لهم وقال لهم "أنا اللى هشوط".



وتمكن محمود حسن تريزيجية من إحراز هدف التقدم في الدقيقة 78 من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 12 نقطة ويصعد إلى المركز الثالث، فيما توقف رصيد الزمالك عند 17 نقطة ويبقي في المركز الأول لبطولة الدوري.