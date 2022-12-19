الكويت تعلن قرارا هاما بخصوص وزيري الدفاع والداخلية |تفاصيل

أعلن مركز التواصل الحكومي الكويتي، اليوم الإثنين، تكليف وزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد قائما بأعمال وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح خلال إجازته.

ومن جهه أخرى، أعلنت النيابة العامة الكويتية، أنها استردت أموالا من مملكة البحرين بقيمة 100 مليون دولار، في قضية فساد كبرى.

وقالت النيابة العامة في الكويت، عبر منصة"تويتر"، إن "هذه الخطوة تمّت تنفيذا للحكم الصادر ضد المحكوم عليهما فهد مزيد الرجعان، المدير الأسبق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأحد أبرز المتهمين بقضايا فساد في الكويت، وزوجته منى محمد الوزان".

وأشار البيان الكويتي إلى أن استرداد الأموال تم في إطار التعاون القضائي بين النيابة العامة ونظيرتها في مملكة البحرين الشقيقة"، ووجهت شكرها للنيابة العامة البحرينية.