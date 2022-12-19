وزير الشباب يهنئ وكيل رياضة الدقهلية بعيد ميلاده وبلوغه سن المعاش

استقبل الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الإثنين بمكتبه بديوان الوزارة، علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، لتهنئته بعيد ميلاده وبلوغه سن المعاش، متمنياً له التوفيق والنجاح في حياته القادمة.

جاء ذلك تقديراً من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لقيادات الوزارة والمديريات والعاملين بالشباب والرياضة، وإيمانا بدورهم خلال الفترة التى قضوها فى العمل الجاد من أجل الشباب ورفعة الوطن.

من جانبه وجه علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، كل الشكر والتقدير والاحترام للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن الفتره الزمنية التي قضاها وكيلاً للوزارة تحت قيادته .

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