الاتحاد السكندري يعمق جراح سموحة بثنائية في الدوري

نجح الاتحاد السكندري في تحقيق الفوز على نظيره سموحة بثنائية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري .

وسيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من المباراة دون تشكيل أي خطورة على مرمى الفريقين .

ومع انطلاق احداث الشوط الثاني نجح الاتحاد السكندري في العودة مجددا من خلال شن بعض الهجمات حتى تمكن مابولولو من إحراز هدف التقدم في الدقيقة 79 من خلال استغلال كرة خاطئة من محمود عبد الحليم لاعب وسط سموحة لتصل الكرة إلى أجوستينيو مابولولو الذي سدد كرة من يسار منطقة الجزاء بعد انفراد تام ليسددها داخل المرمى.

وفي الدقيقة 91 أهدر فوز الحناوي الهدف الثاني في شباك نادي سموحة عقب هجوم مرتد لصالح الاتحاد السكندري ليمرر إبراهيم حسن تمريرة إلى فوزي الحناوي الذي انفرد بالمرمى وسدد كرة من خارج منطقة الجزاء في ظل تقدم الهاني سليمان ليسدد كرة مرت بجوار القائم الأيسر.

كرة خاطئة من محمود عبد الحليم لاعب وسط سموحة لتصل الكرة إلى أجوستينيو مابولولو الذي سدد كرة من يسار منطقة الجزاء بعد انفراد تام ليسددها داخل المرمى.

ونجح إبراهيم حسن في تسجيل الهدف الثاني في شباك نادي سموحة في الدقيقة 92 من خلال هجوم مرتد لصالح الاتحاد ليمرر أحمد سيد غريب إلى إبراهيم حسن الذي راوغ مدافع سموحة وسدد كرة بين أقدام الهاني سليمان حارس مرمى سموحة لتسكن الشباك.

وبهذه النتيجة تواجد الاتحاد السكندري في المركز السادس برصيد 15 نقطة بينما تواجد سموحة في المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط.

وخاض سموحة المباراة بتشكيل مكون من الهانى سليمان - أحمد حكم - محمود شبانة - صديق أولا - محمد نادى - شريف رضا - محمد حليمو - أحمد عبد الرسول - دوكو دودو - محمد سعيد مكرونة - الصباحى عماد.

فينا خاض الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل مكون من “المهدى سليمان - محمود علاء - محمد صالح - صبرى رحيل - هشام صلاح - مابولولو - أوستين أموتو - كريم الديب - مورو سليفو - مروان عطية - أحمد عيد”.