عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد السكندري يعمق جراح سموحة بثنائية في الدوري

لقاء الاتحاد وسموحة
لقاء الاتحاد وسموحة

نجح الاتحاد السكندري في تحقيق الفوز على نظيره سموحة بثنائية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري .

وسيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من المباراة دون تشكيل أي خطورة على مرمى الفريقين .

ومع انطلاق احداث الشوط الثاني نجح الاتحاد السكندري في العودة مجددا من خلال شن بعض الهجمات حتى تمكن  مابولولو من إحراز هدف التقدم في الدقيقة 79 من خلال  استغلال كرة خاطئة من محمود عبد الحليم لاعب وسط سموحة لتصل الكرة إلى أجوستينيو مابولولو الذي سدد كرة من يسار منطقة الجزاء بعد انفراد تام ليسددها داخل المرمى.

وفي الدقيقة 91 أهدر فوز الحناوي الهدف الثاني في شباك نادي سموحة عقب هجوم مرتد لصالح الاتحاد السكندري ليمرر إبراهيم حسن تمريرة إلى فوزي الحناوي الذي انفرد بالمرمى وسدد كرة من خارج منطقة الجزاء في ظل تقدم الهاني سليمان ليسدد كرة مرت بجوار القائم الأيسر.

كرة خاطئة من محمود عبد الحليم لاعب وسط سموحة لتصل الكرة إلى أجوستينيو مابولولو الذي سدد كرة من يسار منطقة الجزاء بعد انفراد تام ليسددها داخل المرمى.

ونجح إبراهيم حسن في تسجيل الهدف الثاني في شباك نادي سموحة في الدقيقة 92 من خلال هجوم مرتد لصالح الاتحاد ليمرر  أحمد سيد غريب إلى إبراهيم حسن الذي راوغ مدافع سموحة وسدد كرة بين أقدام الهاني سليمان حارس مرمى سموحة لتسكن الشباك.

وبهذه النتيجة تواجد الاتحاد السكندري في المركز السادس برصيد 15 نقطة بينما تواجد سموحة في المركز الثاني عشر برصيد 7  نقاط.

 وخاض سموحة المباراة بتشكيل مكون من الهانى سليمان - أحمد حكم - محمود شبانة - صديق أولا - محمد نادى - شريف رضا - محمد حليمو - أحمد عبد الرسول - دوكو دودو - محمد سعيد مكرونة - الصباحى عماد.

فينا خاض الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل مكون من “المهدى سليمان - محمود علاء - محمد صالح - صبرى رحيل - هشام صلاح - مابولولو - أوستين أموتو - كريم الديب - مورو سليفو - مروان عطية - أحمد عيد”.

الاتحاد السكندري الدوري المصري المهدي سليمان محمود علاء الهاني سليمان إبراهيم حسن سموحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حركة أغضبت الملايين.. ماذا فعل حارس الأرجنتين في نهائي كأس العالم؟

صدمة للزملكاوية .. كهربا يعود للمشاركة مع الأهلي مجانًا | تفاصيل مهمة

اشتري بسرعة الجرام يبدأ بـ1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

كولر أطاح به .. رحيل خليفة أبو تريكة عن الأهلي في يناير

للمقبلين على الزواج.. عيار ذهب جديد مناسب لدبلة الخطوبة.. تفاصيل

البنك المركزي يتدخل لإنقاذ سوق الذهب.. مفاجأة بشأن الأسعار

صورنى عريان.. أقوال صادمة لضحية شقيق المذيعة شيماء جمال

انخفاض أسعار السلع قريبا وزيادة الدعم.. رسائل طمأنة للمصريين من صندوق النقد

ترشيحاتنا

راعوا علاقات الصداقة.. إيران تسلم مذكرة احتجاج إلى الصين

ساعدونا.. زيلينسكي يوجه مناشدة عاجلة لـ إستونيا

الاتحاد السكندري يعمق جراح سموحة بثنائية في الدوري

أسعار الدواجن.. هل تنخفض بعد الإفراج عن أعلاف بإجمالي 632 مليون دولار؟

المفوضية الأوروبية تعلن خبرا مفرحا لمرضى سرطان الدم |تفاصيل

بعد مطالبات بالأفراج عنها.. من هي الممثلة الإيرانية ترانه عليدوستي اعتقلتها شرطة الاخلاق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنتظر ميسي.. قصة أشهر مسلة أرجنتينية في بوينس آيرس|صور

رقم خيالي ومطرزة بالذهب.. تعرف على سعر عباءة ميسي في المونديال

مش هتصدق شكلها.. إطلالة ياسمين صبري تكشف خسارة وزنها

توقف عن تناوله فورا.. تحذير من تكوين مواد مسرطنة على لسان العصفور

فيديو

عندها 25 سنة.. عروس تودع الحياة قبل زفافها بأيام| شاهد

محصلش حاجة .. تفاصيل أقوال سعد الصغير بعد مطاردته لزوجته برلنتي عامر

صورني عريان.. أقوال صادمة لضحية شقيق المذيعة شيماء جمال "فيديو جراف"

بتحبني وماكنتش عاوزه خطيبها.. اعترافات شابة وجارها تخلصا من والدتها| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

المستشار أسـامة الصعيدي

يا دعاة التخريب.. العالم فى ركود

اﻟﻤﺰﻳﺪ