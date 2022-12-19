طرق الوقاية من انتشار الفيروسات الجديدة..تفاصيل

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن هناك خطوات مهمة للغاية للوقاية من الفيروسات الجديدة، إذ ذكر أنه في الدول العالم الثالث وهي الدول النامية يجب أن يكون هناك ثورة في التأمين الصحي، وإدخال القطاع الخاص لمساندة القطاع الحكومي في العديد من المبادرات الصحية، فضلًا عن مبادرات استقصائية للعلاج من الأمراض.

وأضاف «بدران»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مطروح للنقاش»، الذي يعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الدولة المصرية قامت بعمل العديد من المبادرات في التأمين الصحي فضلًا عن المبادرات الرئاسية، مؤكدًا أن المباردات الرئاسية الخاصة بالصحة في مصر يجب على العالم أجمع أن يتعلم منها، متسائلًا «لماذا لم ينتشر فيروس كورونا في مصر مثل أوروبا وأمريكا».

وأوضح عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن الدولة المصرية قبل ظهور كورونا قامت بعمل مبادرة 100 مليون صحة، « بدأنا نبحث عن المرض العضال الذي ينهش في أجساد المصريين، مثل فيروس سي والضغط والسكر وزيادة الوزن، عرفنا المرض وتم علاجه وانتشار سريع للتشخيص، فلما جاءت كورونا لم تجد ساحة تلعب فيها».