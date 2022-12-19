رئيس الفريق الجراحي لأول عملية زراعة رئة بمصر: التكلفة 2 مليون جنيه

أكد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس فريق الجراحين الذي أجرى عملية زراعة الرئة في مصر، أن هذه العملية لم تجرى في مصر ولا الشرق الأوسط ولا إفريقيا ولا العديد من دول العالم المتقدمة قبل ذلك، قائلا: "دخلنا العملية مضطرين لأن كان أمامنا حالة بتموت ولم يفعل قانون زراعة الأعضاء".

وأضاف الدكتور أحمد مصطفى، في أول تصريحات إعلامية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن الفريق الطبي الذي شارك في عملية زراعة الرئة للبنت وأشقائها الاثنين تجاوز الـ60 فرد، مفيدا بأن تكلفة العملية تخطت 2 مليون جنيه وتكفلت بها جامعة عين شمس.

حالة الشقيقين المتبرعين جيدة للغاية

وتابع: "حالة الشقيقين المتبرعين جيدة للغاية وعلى وشك الخروج من المستشفى وحالة البنت في رعاية مركزة وتحت رعاية طبية مستقرة والمتابعة للفتاة تحتاج شهر في الرعاية المركزة".