ضحية العنصرية!.. محطات في مسيرة بنزيما مع فرنسا بعد اعتزاله اللعب الدولي

أعلن كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني، اليوم الإثنين، اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب فرنسا.

ويأتي ذلك بعد أن خسر منتخب فرنسا نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر، بهزيمته أمام الأرجنتين بركلات الترجيح.

ونشر بنزيما منشورًا عبر حساباته على منصات التواصل الإجتماعي، جاء فيه: "لقد بذلت الجهد والأخطاء التي ارتكبتها حتى وصلت إلى ما أنا عليه اليوم وأنا فخور بذلك!".

وأضاف: "لقد كتبت قصتي وتنتهي قصتنا".

إذًا، انتهت قصة كريم بنزيما من الباب الصغير، فللأسف مسيرته الدولية تم تقييدها وتصغيرها بواسطة عوامل خارجة عن إرادة، فكان خير مثال لمن ظلمه جنسيته، ولكن ليس لأن منتخب فرنسا كان ضعيفًا، لكنهم كانوا يريدون أن يجعلوا مسيرته خالية من النجاحات والإنجازات.

في هذا التقرير، نستعرض قصة كريم بنزيما حامل الكرة الذهبية مع منتخب فرنسا

كريم بنزيما مع منتخب فرنسا

– وُلد كريم بنزيما لأبوين جزائريين، في مدينة ليون الفرنسية

– تدرج في المراحل السنية المختلفة لمنتخب فرنسا

– تمت دعوته للعب لمنتخب الجزائر في ديسمبر 2006 ، لكنه رفض الدعوة بسبب رغبته في مواصلة مسيرته الدولية مع فرنسا. وصرح بنزيما لاحقًا لمحطة راديو مونت كارلو الفرنسية “الجزائر بلد والدي وهي في قلبي ، لكن من ناحية كرة القدم ، سألعب فقط للمنتخب الفرنسي”.

– مسيرة كريم بنزيما مع منتخب فرنسا واجهت دائمًا تعقيدات، فتم استدعائه لأول مرة للمنتخب الوطني الأول من قبل ريمون دومينيك في 9 نوفمبر 2006 لمباراة الفريق الودية ضد اليونان التي ستلعب في 15 نوفمبر، لكنه قبل يومين من المباراة ، أُجبر على الانسحاب من المعسكر بسبب إصابة في الفخذ تعرض لها أثناء اللعب محليًا مع ليون، ليتأجل ظهوره لأول مرة دوليًا مع “الديوك” في 28 مارس 2007 ضد النمسا، وجاء هدفه الأول في تلك المباراة.

– إجمالًا، شارك كريم بنزيما 97 مباراة مع منتخب فرنسا، مسجلًا 37 هدفًا، إضافة لصناعته 20 آخرين.

– بطولة يورو 2008 كانت أول بطولة يشارك فيها بنزيما مع منتخب فرنسا، ولعب في التعادل أمام رومانيا والهزيمة أمام إيطاليا، ليشارك في توديع “الديوك” البطولة من الدور الأول.

– بعد ذلك حجز كريم بنزيما مكانًا أساسيًا في تشكيل منتخب فرنسا، لكن تم استبعاده بشكل غريب من قائمة بلاده للمشاركة في كأس العالم 2010 من قبل المدرب ريمون دومينيك بسبب محاولته الوصول لمستواه مع ناديه الجديد آنذاك ريال مدريد، إضافة لتورطه المزعوم في فضيحة جنسية.

– عاد كريم بنزيما لمنتخب فرنسا تحت قيادة المدرب لوران بلان، وشارك في يورو 2012.

– تم استدعاء كريم بنزيما للمشاركة في كأس العالم 2014، وكان أحد نجوم منتخب فرنسا بتسجيله 3 أهداف وصناعته هدفين، ليقودهم لربع النهائي قبل الهزيمة أمام البطل ألمانيا.

– استمر كريم بنزيما عنصرًا مع منتخب فرنسا، حتى أعلن الاتحاد الفرنسي بأنه لن يتم استدعاء اللاعب لقائمة “الديوك” للمشاركة في يورو 2016 على الأراضية الفرنسية، بسبب تورطه في قضية ابتزاز جنسي مزعومة ضد زميله في المنتخب فالبوينا.

– بدأ بعد ذلك التلاسن بين كريم بنزيما والاتحاد الفرنسي لكرة القدم، كما تم استبعاد اللاعب من قائمة المنتخب المشاركة في مونديال روسيا 2018.

– تُوج منتخب فرنسا بطلًا لكأس العالم 2018 في غياب كريم بنزيما.

– في نوفمبر 2019 لوح كريم بنزيما باللعب لصالح منتخب الجزائر ردًا على تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي.

– في 18 مايو 2021 ، تم استدعاء كريم بنزيما رسميًا إلى قائمة فرنسا المكونة من 26 لاعبًا في كأس الأمم الأوروبية 2020 ، وهو أول استدعاء له مع المنتخب الوطني منذ أكثر من خمس سنوات.

– ظهر بنزيما بشكل جيد مع منتخب فرنسا في يورو 2020، مسجلًا 4 أهداف.

– تم استدعاء كريم بنزيما لقائمة فرنسا في كأس العالم 2018

– قبل انطلاق مباريات منتخب فرنسا، تعرض بنزيما للإصابة في الساق، ليغادر معسكر بلاده.

– تقارير صحفية خرجت لتشير بأن معسكر منتخب فرنسا أصبح أكثر سعادة برحيل كريم بنزيما، حيث يرفض عدد من اللاعبين تواجدها، وهي التقارير التي نفاها أوريلين تشواميني زميل كريم في ريال مدريد ولاعب المنتخب الفرنسي.

– تقارير صحفية أكدت بأن إصابة كريم بنزيما لم تكن بذلك السوء، وكان بإمكانه المشاركة مع منتخب فرنسا، وهو الأمر المُخالف للتقارير التي صدرت للاعب من قبل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

– رفض ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا الحديث عن كريم بنزيما واحتمالية عودته، مؤكدًا بأنه لم يعد لاعبًا في المجموعة.

– دعا إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا، كريم بنزيما لحضور المباراة النهائية، لكنه رفض دعوته، فيما أكدت تقارير، بأن كريم غاضب بشدة مما حدث من ديدييه ديشامب وإبعاده عمدًا عن قائمة منتخب فرنسا

– أعلن كريم بنزيما اليوم اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب فرنسا.