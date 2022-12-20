تطورات هجوم الكابيتول.. "عدم الأهلية" قد يطيح بطموح ترامب في الرئاسة

أوصت لجنة التحقيق في الهجوم على مبنى الكابيتول بتوجيه اتهامات جنائية إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب موضحة أنها ستقدم الأدلة على المتورطين في الهجوم على مبنى الكونجرس الأمريكي في 6 يناير من العام الماضي.

وقالت اللجنة إن ترامب لم يعد مؤهلا لأى منصب رسمي، حيث صوتت اللجنة لصالح رفع توصيات بأربع تهم جنائية بحق ترامب إلى وزارة العدل الأمريكية.

من جانبه، قال رامي جبر مراسل" القاهرة الإخبارية" من العاصمة واشنطن، أن لجنة التحقيق أنهت اجتماعها الأخير مع مجلس النواب الأمريكي أوصت بعدة أمور كفيلة بأن تطيح تماما بالطموح السياسي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سواء في سباق الترشح لمنصب الرئاسة مرة أخرى أو في أي منصب رسمي في البلاد، عندما أوصت بعدم أهلية ترامب لأى مسؤولية رسمية.

وأضاف أن لجنة التحقيق طالبت وزارة العدل الأمريكية بتوجيه اتهامات لترامب بارتكاب جريمة لدونالد ترامب ومعاونيه ومحاميه بسبب ما تراه اللجنة من أنهم عرقلوا عملية انتقال السلطة وتنفيذ نتائج انتخابات عام 2020 والتي خسر فيها ترامب أمام منافسه وقت ذلك الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.

وذكر مراسل "القاهرة الإخبارية" أن اللجنة يقتصر دورها على التحقيق وليست جهة تنفيذية من حقها إصدار قرارات، ووضعت توصيات مهمة بعد عامين من التحقيق لتضع الامر كله في دي وزارة العدل لتتخذ قرارها.

