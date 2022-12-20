عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

يمكنك رؤيته.. كوكب عطارد يصل لأعلى نقطة في السماء بعد غروب الشمس

كوكب عطارد
كوكب عطارد

ظاهرة فلكية جديدة تطل على سماء مصر غدا الأربعاء ، فى مشهد يسطع فيه كوكب عطارد لأقصي استطالة له من الشمس ، ليكون أيقونة لمحبي و عشاق الفلك .

من جانبه أطل علينا الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية رئيس قسم الفلك السابق، قائلا : أن  غدا الأربعاء  يصل كوكب عطارد إلى أقصى استطالة له تبلغ 20.1 درجة من الشمس في ذلك اليوم.

 كوكب عطارد


وأوضح الدكتور تادرس أن استطالة كوكب عطارد هي أفضل وقت لمشاهدة عطارد وتصويره لأنه سيكون في أعلى نقطة له فوق الأفق الغربي في السماء بعد غروب الشمس مباشرة.

أكد استاذ الفلك، أن جميع مشاهدات الظواهر الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض باستثناء كسوف الشمس، حيث إن النظر إليه بالعين المجردة يضر العين كثيرا، أما باقي الظواهر والأحداث الفلكية فمشاهداتها ممتعة ويحبها هواة الفلك والمهتمون بعلوم الفضاء لمتابعتها وتصويرها.

ونوه تادرس، بأنه للتمكن من مشاهدة أي ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم  والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية؛ فإن الأمر يتطلب صفاء الجو، وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

يمكن رصد عطارد لبضعة أسابيع فقط في كل مرة يصل فيها إلى أكبر زواية تفصله من الشمس، تتكرر هذه الظهورات مرة كل 3-4 أشهر تقريبًا ، وتحدث بالتناوب في سماء الصباح والمساء ، اعتمادًا على ما إذا كان عطارد يقع شرق الشمس أو إلى غربها.

يعد كوكب عطارد أصغر كوكب من الكواكب الثمانية الموجودة في المجموعة الشمسية، حيث إن قطره يبلغ حوالي 4880 كيلومتر فحسب، كما أنه يعد أقرب الكواكب إلى الشمس، إذ يكمل دورته حولها في 87.969 يوماً فقط، وحرارة سطحه مرتفعة جداً.

وكوكب عطارد  من آلهة الرومان، والأسرع بينهم، حيث لوحظ قبل 5000 عام في العصور السومرية، وقد اعتقد اليونانيون أنه نجمان، فقد أطلقوا عليه اسم أبولو عند ظهوره في الصباح قبل شروق الشمس، وهيرمس في المساء بعد غروب الشمس.

سمّى قدماء العرب كوكب عطارد بهذا الاسم لسرعة تحركه وجريانه المتتابع، حيث إنه يتحرك ويدور بسرعة حول الشمس لقربه الشديد منها (من ناحية فيزيائية كلما اقترب الكوكب من الشمس تزداد سرعة دورانه حولها).

 

عطارد كوكب عطارد أقصى استطالة الشمس الفلك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط تاريخي.. تراجع سعر جرام الذهب في مصر عيار 21

أصحاب المزارع يلجأون لوضع النعناع والقرفة على علف الدواجن.. تفاصيل

بعد مقتل مشرفة عمال بورسعيد.. نقيب المحامين: طالبنا بتعديلات للقانون حتى لا يفلت الجناة

انخفاض أسعار السلع قريبا وزيادة الدعم.. رسائل طمأنة للمصريين من صندوق النقد

توقف عن تناوله فورا.. تحذير من تكوين مواد مسرطنة على لسان العصفور

بيتزا ليونيل ميسي على شواطئ الغردقة بعد فوز الأرجنتين بكأس العالم.. شاهد

للمقبلين على الزواج.. عيار ذهب جديد مناسب لدبلة الخطوبة.. تفاصيل

إعجاز علمي.. ولادة طفلة بداء الشمع في المحلة

ترشيحاتنا

هل قيام الليل دليل على حب الله؟..اغسل ذنوبك بـ3 كلمات مستجابة فيه

أسعار الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 20-12-2022

أسعار وشروط حفل حضور شيرين عبد الوهاب في الكويت

رسميا.. إطلاق أسطورة نوبيا الجديد Nubia Z50 .. سعر ومواصفات

أرخص سيارة جديدة في الإمارات .. صور

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 20-12-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة ظهور جن أمام زوجين في حديقة بريطانية |فيديو

شاهد.. لحظة تثبيت صور ميسي تحت بحر العرب |فيديو

الفلكلور الصعيدي يعانق ساحة أبوالحجاج بالأقصر.. صور

قبل فوات الأوان.. تحركات إنجليزية لضم لاعب الأرسنال المصري لمنتخب الأسود الثلاثة

فيديو

مركز زراعة أعضاء.. إنشاء مدينة النيل الطبية بسعة 1267 سرير

حي الخونة يثير الجدل بعد فوز التانجو بكأس العالم 2022

سخرت من دموعه .. لعنة كريستيانو رونالدو تصيب طفلة مغربية وأمها تستغيث "فيديوجراف"

عندها 25 سنة.. عروس تودع الحياة قبل زفافها بأيام| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

اﻟﻤﺰﻳﺪ