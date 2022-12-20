أحمد كريمة: الصلاة في مساجد بها مراقد للصالحين حلال وجائزة وصحيحة

كشف الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، مدى إمكانية الصلاة في المساجد التي يتواجد بها أضرحة ومراقد للصالحين.

وقال أحمد كريمة في حواره في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" لم يرد نص شرعي يمنع الصلاة في مساجد بها مراقد للصالحين ".

وتابع أحمد كريمة :" لابد من تواجد دليل شرعي للتحريم أو المنع ولكن لا يوجد دليل شرعي ".

وأكمل احمد كريمة :"هناك فرق بين حكم الصلاة في المقابر وبين مسجد فيه قبر “، مضيفا:” ممنوع الصلاة في المقابر لتواجد شبهة النجاسة ".

ولفت أحمد كريمة إلى ان:" المسجد النبوي به مرقد سيدنا محمد وصاحبيه ويتم الصلاة فيه بشكل طبيعي ولا مشكلة في ذلك"، مضيفا:" الصلاة في مساجد بها مراقد للصالحين حلال وجائزة وصحيحة".