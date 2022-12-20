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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجدي عبد الغني: العقود الخيالية للاعبي الدوري «خلصت على الكرة المصرية»

مجدي عبد الغني
مجدي عبد الغني

قال مجدي عبد الغني نجم النادب الأهلي السابق، أن إبرام عقود خيالية للاعبي الدوري المصري؛ سبَّبَ ضررا كبيرا للكرة المصرية.

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وقال مجدي عبد الغني فى تصريحات عبر برنامج ملعب البلدوزر:" العقود الخيالية للاعبي الدوري المصري " خلصت على الكرة المصرية" .. وازاي لاعب يتقاضي 25 مليون جنيه هيرغب فى الاحتراف ؟ ".

وأضاف البلدوزر :" فشل احتراف لاعبي كرة القدم المصرية؛ بسبب عقودهم الخيالية ، أى شخص يتقاضي 25 مليون جنيه يحترف ليه ؟.

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وتابع:" أى كرة فى العالم خلال الوقت الحالي لابد من أن يكون هناك محترفين ، انظر إلي المغرب أين تلعب اللاعبين.

وقال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق فى تصريحات عبر برنامج ملعب البلدوزر:" من أجل تقدم كرة القدم المصرية نحتاج أن يكون المسؤول شارك من قبل فى بطولات ، ويستطيع أن يخطط فى هذه اللعبة، بسبب خبراته الكبيرة ، وكان نجم سابق، لكن لا يجوز أن يدير الكرة المصرية ، شخص لم يمارس الكرة من قبل.

مجدي عبد الغني الدوري المصري للكرة المصرية المغرب البلدوزر

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