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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ذكرى ميلاد محمد رضا.. توفي في تصوير أحد مسلسلاته.. وأبرز محطاته الفنية

الفنان محمد رضا
الفنان محمد رضا

تحل اليوم 20 ديسمبر، ذكرى ميلاد الفنان محمد رضا، أشهر من جسد دور المعلم وأبن البلد على شاشات السينما والتليفزيون، كان يتمتع بخفة دم وكاريزما من نوع خاص جعلته يحقق نجاحًا كبيرًا في مجال الفن وشعبية وحب كبير في قلوب جماهيره.

معلومات عن محمد رضا

محمد رضا أحمد عباس وشهرته الفنية "محمد رضا"، يكاد يكون شخصية كارتونية ولدت في ٢١ ديسمبر  ١٩٢١ بمحافظة أسيوط، وهو حاصل على دبلوم الهندسة التطبيقية العليا في ١٩٣٨ ودبلوم المعهد العالي للفنون المسرحية في ١٩٥٣.

واشتهر بأدوار "ابن البلد والمعلم"، حيث قدم الفنان الراحل عشرات الأدوار في السينما والإذاعة والمسرح والتلفزيون، ومنها أفلام: "عماشة في الأدغال، البحث عن فضيحة، أنت اللي قتلت بابايا، العتبة جزاز، معبودة الجماهير، 30 يوم في السجن".


وكشف أحمد محمد رضا، نجل الراحل محمد رضا، أن والده أصبح يتحدث بنفس طريقة تحدثه في فيلم "30 يوم في السجن" ظلت معه لمده بعد نجاح الفيلم بالمنزل، معقبا: “والدي دائما ما كان يفضل المسرح عن السينما”.

وفي المسلسلات التليفزيونية ترك بصمة مثل شخصية "رضا بوند" التي تحولت إلى فيلم سينمائي ومن المسلسلات التي شارك فيها "ساكن قصادي" و"عماشة عكاشة".

وعن وفاته قال إنه توفى أثناء تصوير مسلسل "ساكن قصادي" وكان ذلك خلال شهر رمضان المبارك، وتم خلال الحلقة عرض عددا من الصور النادرة والتي يتم عرضها لأول مرة للراحل محمد رضا مع عائلته وأصدقائه.

وأشار إلى أن والده كان له ترزي مخصوص يقوم بتفصيل ملابسه خاصة به.

محمد رضا معلومات عن محمد رضا ذكرى ميلاد الفنان محمد رضا

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