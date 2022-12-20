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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السلامة الأمريكي يحقق في حادث إصابة 36 شخصا على متن رحلة جوية للبرازيل

الطيران الامريكي
الطيران الامريكي

يبدأ مسؤولو السلامة الفيدرالية الأمريكية تحقيقًا في رحلة طيران هاواي بعد الاضطرابات الشديدة التي أسفرت عن إصابة 36 شخصًا على متنها ، بينما تم نقل خمسة أشخاص إلى المستشفى في هيوستن يوم الاثنين بعد أن تعرضت رحلة ثانية للاضطراب في طريقها من البرازيل.

لم يكن هناك ما يشير إلى وجود صلة بين حالتي الاضطراب. السفر الجوي مزدحم بشكل استثنائي حول العالم هذا الأسبوع بسبب العطلات الشتوية.

غادرت رحلة خطوط هاواي الجوية فينيكس وكانت تقترب من هونولولو في حوالي الساعة 10:35 صباحًا بتوقيت جرينتش (2035 بتوقيت جرينتش) يوم الأحد عندما ضربت الاضطرابات ، وفقًا لإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA).

وأعلن مجلس سلامة النقل الوطني الأمريكي ، الإثنين ، أنه سيحقق في الحادث.

وقالت شركة طيران هاواي في بيان يوم الاثنين إنه تم تقييم 36 شخصا في المطار عند الهبوط وإنها 'تواصل دعم' 17 راكبا وثلاثة من أفراد الطاقم الذين تم نقلهم إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج ، 11 منهم إصابات خطيرة.

من ناحية أخرى ، أصيب اثنان من الركاب وثلاثة من أفراد الطاقم على متن رحلة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز (UAL.O) من ريو دي جانيرو في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين بسبب اضطراب في طريقهم إلى هيوستن ، تكساس. وقالت يونايتد ايرلاينز في بيان إن الطاقم الطبي نقلهم إلى مستشفى محلي مصابين 'بجروح طفيفة'.

التقطت إحدى الشركات التابعة لـ ABC News مقطع فيديو لسيارات الإسعاف وهي تستجيب لمطار بوش الدولي عندما هبطت رحلة الخطوط الجوية المتحدة في حوالي الساعة 5:30 صباحًا بتوقيت وسط أمريكا (1130 بتوقيت جرينتش). 

وذكرت أن الرحلة تعرضت لاضطراب أثناء مرورها فوق كانكون بالمكسيك ، مستشهدة بأجهزة مسح راديو الحركة الجوية.

البرازيل ريو دي جانيرو رحلة طيران

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