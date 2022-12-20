وفاة شاب أثناء احتفاله بفوز الأرجنتين بكأس العالم| تفاصيل

سيطر الحزن على أهالي شبرا الخيمة بالقليوبية ، بعد وفاة شاب يدعى "مصطفى" بعد فوز منتخب الأرجنتين على منتخب فرنسا فى نهائي كاس العالم .

وعقب نهاية المباراة نشر مصطفى عبر حسابه بـ فيسبوك صورا من احتفال لاعبي الأرجنتين بكأس العالم وعلق عليها قائلا “ احسن يوم ف حياتي والله ”.

وقام بعد ذلك بمشاركة صور أخرى من احتفالات لاعبي الأرجنتين وكتب "هتفضل أحلى ذكري ف حياتي".

وتوج منتخب الأرجنتين بلقب بطولة كأس العالم 2022، عقب انتصاره المثير على نظيره الفرنسي، بركلات الترجيح 4-2، عقب انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي 3-3، في المواجهة المثيرة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ستاد "لوسيل".



وكان منتخب فرنسا تأهل إلى نهائي كأس العالم 2022، بعد الفوز على منتخب المغرب بنتيجة 2-0، فيما تأهل منتخب الأرجنتين على حساب كرواتيا فى دور نصف النهائى من المسابقة العالمية بثلاثة أهداف دون مقابل.