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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وفاة شاب أثناء احتفاله بفوز الأرجنتين بكأس العالم| تفاصيل

صدى البلد

سيطر الحزن على أهالي شبرا الخيمة بالقليوبية ، بعد وفاة شاب يدعى "مصطفى" بعد فوز منتخب الأرجنتين على منتخب فرنسا فى نهائي كاس العالم . 

 

وعقب نهاية المباراة نشر مصطفى عبر حسابه بـ فيسبوك صورا من احتفال لاعبي الأرجنتين بكأس العالم وعلق عليها قائلا “ احسن يوم ف حياتي والله  ”. 

 

وقام بعد ذلك بمشاركة صور أخرى من احتفالات لاعبي الأرجنتين وكتب "هتفضل أحلى ذكري ف حياتي". 

 

وتوج منتخب الأرجنتين بلقب بطولة كأس العالم 2022، عقب انتصاره المثير على نظيره الفرنسي، بركلات الترجيح 4-2، عقب انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي 3-3، في المواجهة المثيرة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ستاد "لوسيل".


وكان منتخب فرنسا تأهل إلى نهائي كأس العالم 2022، بعد الفوز على منتخب المغرب بنتيجة 2-0، فيما تأهل منتخب الأرجنتين على حساب كرواتيا فى دور نصف النهائى من المسابقة العالمية بثلاثة أهداف دون مقابل.

فرنسا شبرا الخيمة كأس العالم كرواتيا منتخب فرنسا منتخب الارجنتين

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