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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن يكشف سبب عدم اعتماد فيريرا على دونجا بالتشكيل الأساسي.. شاهد

صدى البلد

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن سبب عدم قيام  جيسوالدو فيريرا مدرب الزمالك، بـ الدفع بدونجا في التشكيل الأساسي خلال المباريات الماضية.

 

وكتب أحمد حسن “خاص.. فيريرا لم يدفع بدونجا في التشكيل الأساسي خلال المباريات الماضية لعدم اكتمال جاهزيته وسيكون له دور أكبر في الفترة المقبلة”. 

 

ويذكر أن أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة حرس الحدود  المقرر لها اليوم "الثلاثاء" باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثامنة  لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد  - محمد صبحي

خط الدفاع : عمر جابر - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - أحمد فتوح  .

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - يوسف إبراهيم " اوباما"  - سيد عبد الله "نيمار"  محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو"

خط الهجوم : سامسون أكينولا - يوسف أسامة نبيه - يوسف حسن - سيف الدين الجزيري

مصر الدوري المصري الزمالك عمر جابر محمد اشرف روقا أحمد فتوح نادي الزمالك

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